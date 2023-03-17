İspanya'nın Oscar'ına hangi Türk oyuncular aday gösterildi? İspanya'nın Oscar'ı ne zaman?

İspanya'nın Oscar'ı olarak adlandırılan ödül törenine, Türkiye'den bazı oyuncular da aday oldu. Peki, İspanya'nın Oscar'ına hangi Türk oyuncular aday gösterildi? İspanya'nın Oscar'ı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:21
İspanya'nın Oscar'ına hangi Türk oyuncular aday gösterildi? İspanya'nın Oscar'ı ne zaman?
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İspanya'da düzenlenen Premios Oscars 2023 ödülleri heyecanla bekleniyor. Ödl törenine Türkiye'den sevilen bazı oyuncular da aday oldu. ''İspanya'nın Oscar'ına hangi Türk oyuncular aday gösterildi? İspanya'nın Oscar'ı ne zaman?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

İSPANYA'NIN OSCAR'INA HANGİ TÜRK OYUNCULAR ADAY GÖSTERİLDİ? 

Premios Oscars 2023 ödüllerine aday gösterilen Türk oyuncular, Eda Ece, Fadik Sevin Atasoy, Şevval Sam, Onur Duymaz ve Cihan Şimşek aday oldu. Fadik Sevin Atasoy, Şevval Sam ve Onur Durmaz drama dalında ödül için Eda Ece ile Cihan Şimşek ise "En İyi Oyuncu" dalında aday gösterildiler.

İSPANYA'NIN OSCAR'I NE ZAMAN?

Premios Oscars 2023 ödülleri, İspanya'nın lider kanalı Antena3'te, yakın bir zamanda yayımlanacak.


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