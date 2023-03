Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Michelle Yeoh kimdir? Michelle Yeoh kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:54

Michelle Yeoh, Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan ilk Asyalı kadın olarak gündem oldu. Michelle Yeoh'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MİCHELLE YEOH KİMDİR?

Michelle Yeoh, 6 Ağustos 1962'de Malezya'nın Ipoh şehrinde doğdu. 1983 yılında Miss World Malaysia yarışmasını kazandı. 1988 yılında Dickson Poon ile evlendi. 1992 yılında boşandı. 1997 yılında People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri olarak gösterildi. 1999 yılında 49. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. 2022 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri oldu.

MİCHELLE YEOH'UN ÖZEL YAŞAMI

Michelle Yeoh, 1988'de iş insanı Dickson Poon'la evlendi. Çiftin evlilikleri 1991'de sona erdi.

MİCHELLE YEOH'UN YER ALDIĞI FİLMLER

1984The Owl vs Bombo

1985Twinkle, Twinkle, Lucky Stars

1985Yes, Madam

1986Royal Warriors

1987Magnificent Warriors

1987Easy Money

1992Police Story 3: Super Cop

1993The Heroic Trio

1993Butterfly and Sword

1993Executioners

1993Holy Weapon

1993Supercop 2

1993Tai Chi Master

1994 Shaolin Popey 2

1994Wonder Seven

1994Wing Chun

1996 The Stunt Woman

1997The Soong Sisters

1997Tomorrow Never Dies

1999Moonlight Express

2000Crouching Tiger, Hidden Dragon

2002The Touch

2004Silver Hawk

2005Memoirs of a Geisha

2006Fearless

2007Sunshine

2007Far North

2008The Children of Huang Shi

2008Babylon A.D.

2008The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

2010True Legend

2010Reign of Assassins

2011Kung Fu Panda 2Soothsayer

2011The Lady

2013Final Recipe

2016Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny

2016Mechanic: Resurrection

2016Morgan

2017Guardians of the Galaxy Vol. 2

2018Crazy Rich Asians

2018Master Z: Ip Man Legacy

2019Last Christmas

2021Boss Level

2021Gunpowder Milkshake

2021Shang-Chi ve On Halka Efsanesi

2022Her Şey Her Yerde Aynı Anda

2022 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

2022Öfkeli Patiler: Hank Efsanesi

2022 The School for Good and Evil

Michelle Yeoh'UN YER ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

2015Strike Back: Legacy

2016 Marco Polo -

2017–2020 Star Trek: Discovery

2018Star Trek: Short Treks

2022The Witcher: Blood Origin

2022 Ark: The Animated Series