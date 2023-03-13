Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Michelle Yeoh kimdir? Michelle Yeoh kaç yaşında, nereli?
95. Oscar Ödülleri'nde, En iyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Michelle Yeoh aldı. Peki, Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Yeoh kimdir? Michelle Yeoh kaç yaşında, nereli?
Michelle Yeoh, Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan ilk Asyalı kadın olarak gündem oldu. Michelle Yeoh'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
MİCHELLE YEOH KİMDİR?
Michelle Yeoh, 6 Ağustos 1962'de Malezya'nın Ipoh şehrinde doğdu. 1983 yılında Miss World Malaysia yarışmasını kazandı. 1988 yılında Dickson Poon ile evlendi. 1992 yılında boşandı. 1997 yılında People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri olarak gösterildi. 1999 yılında 49. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. 2022 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri oldu.
MİCHELLE YEOH'UN ÖZEL YAŞAMI
Michelle Yeoh, 1988'de iş insanı Dickson Poon'la evlendi. Çiftin evlilikleri 1991'de sona erdi.
MİCHELLE YEOH'UN YER ALDIĞI FİLMLER
1984The Owl vs Bombo
1985Twinkle, Twinkle, Lucky Stars
1985Yes, Madam
1986Royal Warriors
1987Magnificent Warriors
1987Easy Money
1992Police Story 3: Super Cop
1993The Heroic Trio
1993Butterfly and Sword
1993Executioners
1993Holy Weapon
1993Supercop 2
1993Tai Chi Master
1994 Shaolin Popey 2
1994Wonder Seven
1994Wing Chun
1996 The Stunt Woman
1997The Soong Sisters
1997Tomorrow Never Dies
1999Moonlight Express
2000Crouching Tiger, Hidden Dragon
2002The Touch
2004Silver Hawk
2005Memoirs of a Geisha
2006Fearless
2007Sunshine
2007Far North
2008The Children of Huang Shi
2008Babylon A.D.
2008The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
2010True Legend
2010Reign of Assassins
2011Kung Fu Panda 2Soothsayer
2011The Lady
2013Final Recipe
2016Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
2016Mechanic: Resurrection
2016Morgan
2017Guardians of the Galaxy Vol. 2
2018Crazy Rich Asians
2018Master Z: Ip Man Legacy
2019Last Christmas
2021Boss Level
2021Gunpowder Milkshake
2021Shang-Chi ve On Halka Efsanesi
2022Her Şey Her Yerde Aynı Anda
2022 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
2022Öfkeli Patiler: Hank Efsanesi
2022 The School for Good and Evil
Michelle Yeoh'UN YER ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ
2015Strike Back: Legacy
2016 Marco Polo -
2017–2020 Star Trek: Discovery
2018Star Trek: Short Treks
2022The Witcher: Blood Origin
2022 Ark: The Animated Series
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