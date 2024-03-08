İstanbul'da kaç seçmen var 2024? İstanbul'da en çok seçmen hangi ilçede? İstanbul'un en az seçmeni olan ilçesi hangisi?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki, İstanbul'da kaç seçmen var? İstanbul'da en çok seçmen hangi ilçede? İstanbul'un en az seçmeni olan ilçesi hangisi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:53
İstanbul'da kaç seçmen var 2024? İstanbul'da en çok seçmen hangi ilçede? İstanbul'un en az seçmeni olan ilçesi hangisi?
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İstanbul İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

İSTANBUL'DA KAÇ SEÇMEN VAR?

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

İSTANBUL'DA KAÇ SEÇİM SANDIĞI KURULACAK?

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

En az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi sandığa gidecek

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNİN SEÇMEN SAYISI




İlçeler

Seçmen sayısı

Sandık sayısı

İlçe seçim kurulu sayıları

1-Adalar

13 bin 682

42

1

2-Arnavutköy

225 bin 240

670

1

3-Ataşehir

314 bin 652

919

2

4-Avcılar

302 bin 286

877

2

5-Bağcılar

511 bin 524

1483

4

6-Bahçelievler

420 bin 18

1223

3

7-Bakırköy

167 bin 960

498

1

8-Başakşehir

324 bin 937

951

2

9-Bayrampaşa

199 bin 743

587

2

10-Beşiktaş

132 bin 536

399

1

11-Beykoz

186 bin 911

564

1

12-Beylikdüzü

274 bin 115

801

2

13-Beyoğlu

165 bin 518

498

2

14-Büyükçekmece

198 bin 947

588

1

15-Çatalca

62 bin 666

197

1

16-Çekmeköy

213 bin 259

629

1

17-Esenler

308 bin 902

901

2

18-Esenyurt

642 bin 455

1869

4

19-Eyüpsultan

309 bin 535

913

2

20-Fatih

262 bin 108

792

3

21-Gaziosmanpaşa

353 bin 813

1030

3

22-Güngören

194 bin 56

563

2

23-Kadıköy

385 bin 32

1134

3

24-Kağıthane

329 bin 356

961

2

25-Kartal

365 bin 152

1072

2

26-Küçükçekmece

568 bin 584

1663

3

27-Maltepe

395 bin 769

1163

3

28-Pendik

545 bin 549

1591

3

29-Sancaktepe

344 bin 529

1003

2

30-Sarıyer

259 bin 165

774

2

31-Silivri

149 bin 568

452

1

32-Sultanbeyli

246 bin 458

718

2

33-Sultangazi

374 bin 689

1094

2

34-Şile

37 bin 354

131

1

35-Şişli

201 bin 665

596

2

36-Tuzla

208 bin 680

606

1

37-Ümraniye

529 bin 842

1545

3

38-Üsküdar

401 bin 184

1183

3

39-Zeytinburnu

187 bin 77

548

2






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