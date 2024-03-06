DEM Parti'den 'usulsüz seçmen' uyarısı: 54 bine yakın seçmen kaydırıldı
DEM Partili Sevda Çelik ve Öztürk Türkdoğan, 31 kente toplam 54 bin seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığını tespit ettiklerini açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan usulsüz seçmen kaydırmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Şu ana kadar elde ettiklerini verileri kamuoyuyla paylaşan Öztürk Türkdoğan, 31 kente 54 bin seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığını bunların büyük bir kısmının güvenlik personeli olduğunu belirtti.
DEM Partili yetkililerin hangi şehirde kaç seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığına dair verdiği bilgiler şöyle:
- Ağrı merkeze 4 bin 600 seçmen
- Bitlis Tatvan'a 708 seçmen
- Diyarbakır Eğil'e bin 213 seçmen
- Diyarbakır Kulp'a 1985 seçmen
- Hakkari Çukurca'ya 3 bin 602 seçmen
- Hakkari Dereci'ye 2 bin 107 seçmen
- Hakkari Yüksekova Esendere'ye 2 bin 19 seçmen
- Şemdinli'ye 2 bin 260 seçmen
- Iğdır merkeze 4 bin 598 seçmen
- Kars merkeze 4 bin 30 seçmen
- Siirt Eruh'a bin 357 seçmen
- Siirt Kurtalan'a bin 175 seçmen
- Siirt merkeze 6 bin 643 seçmen
- Şırnak merkeze 8 bin 287 seçmen
"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
Çelik ve Türkdoğan, bu hukuksuzluklara sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak şunları ifade ettiler:
“Bunları neden tekrar anlatıyoruz? Türkiye’nin muhalefet partilerine sesleniyoruz. Doğu ve Güneydoğuda, Kürt kentlerinde çok açık bir şekilde usulsüzlük yapılıyor. Bazı il merkezleri ve önemli ilçe merkezleri usulsüz seçmen kaydırmayla, belediye seçimlerinde partimizden alınmak ya da iktidar partisine yani AKP’ye geçirilmek isteniyor. Buna seyirci mi kalacak herkes? Elbette ki biz seyirci kalmayacağız."
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