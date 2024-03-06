DEM Parti'den 'usulsüz seçmen' uyarısı: 54 bine yakın seçmen kaydırıldı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:25

Güncelleme: 06.03.2024 - 16:26

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan usulsüz seçmen kaydırmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Şu ana kadar elde ettiklerini verileri kamuoyuyla paylaşan Öztürk Türkdoğan, 31 kente 54 bin seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığını bunların büyük bir kısmının güvenlik personeli olduğunu belirtti.

DEM Partili yetkililerin hangi şehirde kaç seçmenin usulsüz şekilde kaydırıldığına dair verdiği bilgiler şöyle:

Ağrı merkeze 4 bin 600 seçmen

Bitlis Tatvan'a 708 seçmen

Diyarbakır Eğil'e bin 213 seçmen

Diyarbakır Kulp'a 1985 seçmen

Hakkari Çukurca'ya 3 bin 602 seçmen

Hakkari Dereci'ye 2 bin 107 seçmen

Hakkari Yüksekova Esendere'ye 2 bin 19 seçmen

Şemdinli'ye 2 bin 260 seçmen

Iğdır merkeze 4 bin 598 seçmen

Kars merkeze 4 bin 30 seçmen

Siirt Eruh'a bin 357 seçmen

Siirt Kurtalan'a bin 175 seçmen

Siirt merkeze 6 bin 643 seçmen

Şırnak merkeze 8 bin 287 seçmen

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Çelik ve Türkdoğan, bu hukuksuzluklara sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak şunları ifade ettiler:

“Bunları neden tekrar anlatıyoruz? Türkiye’nin muhalefet partilerine sesleniyoruz. Doğu ve Güneydoğuda, Kürt kentlerinde çok açık bir şekilde usulsüzlük yapılıyor. Bazı il merkezleri ve önemli ilçe merkezleri usulsüz seçmen kaydırmayla, belediye seçimlerinde partimizden alınmak ya da iktidar partisine yani AKP’ye geçirilmek isteniyor. Buna seyirci mi kalacak herkes? Elbette ki biz seyirci kalmayacağız."