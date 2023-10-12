İşyerleri kurşunlandı: Dilan ve Engin Polat’tan açıklama geldi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:46

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:46

İstanbul Ataşehir’de hakkında kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından Dilan Polat sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Dilan Polat ve eşi Engin Polat açıklamalarda bulundu.

“ARTIK FİZİKİ SALDIRILAR BAŞLADI”

Dilan Polat, “Sosyal medyada bir grubun insanları yönlendirmesi sayesinde artık fiziki olarak saldırılar başladı. Bildiğiniz saldırıya uğradık. Benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Oluşturmuş olduğunuz grup artık can güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Oluşturmuş olduğunuz topluluk bize zarar veriyor artık” ifadelerini kullandı.

BASINI SUÇLADI

“Bunu sadece sosyal medya topluluğu değil, hedef gösterici haber yapan basın mensupları da sağlıyor. Devletin yargı birimleri var, bunlar zaten işini yapıyor. Sizin yanıltıcı, hedef gösterici haber yapmanıza gerek yok” diyen Engin Polat da şunları söyledi:

“20 gün kadar oldu bu işe başlayalı. Kiraladığım uçakla şubemin açılışına gittim. ‘Satın aldı’ olarak başladı bazı ekonomistler, yazarlar. Birkaç kalem yazdılar, sonra devam etti. 15 gündür olmadığımız şey kalmadı. Ben hayatında doğru düzgün iddia oynamayan bir adamım. O kadar çok iftira atıldı ki. Yapılmak istenen şey bizi bitirmek, bu bir ticari savaş. Önce itibardan vurmaya çalıştılar. Devletimizin çeşitli kurumları bizi inceler duruma geldi. Sosyal medyada bizi insanların önüne attılar. Sonra fiziki müdahale başladı. Sonra basın devreye geldi.”

“Bu bizi bitirmek için yapılan proje” diyen Dilan Polat ise “Bu çizilmiş oynanan bir oyun, arkasında çok büyük bir finansör var” dedi.