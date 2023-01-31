İyi Adamın 10 Günü'nden yeni fragman!

Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan, yeni Netflix Türkiye filmi 'İyi Adamın 10 Günü'nün resmi fragmanı yayınlandı. Film, 10 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:19
İyi Adamın 10 Günü'nden yeni fragman!
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Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı 'İyi Adamın 10 Günü' filminin resmi fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği film, 10 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Yazar Mehmet Eroğlu'nun, İyi Adamın On Gu¨nu¨, Kötu¨ Adamın On Gu¨nu¨ ve Meraklı Adamın On Günü adlı üçlemesinin ilk kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve  Kadir Çermik gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gerilim temalı film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.


Netflix Film Nejat İşler İyi Adamın 10 Günü

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