İzmir usulü enginar dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Yumuşacık enginar kaç dakikada pişer?

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:42

İzmir mutfağının nefis mezeleri ve zeytinyağlıları kategorisinde ön plana çıkan İzmir usulü enginar dolması, görsel sunumu ve tadıyla tarifini merak edilen yemeklerden biri olarak biliniyor. İşte, orijinal tarifiyle İzmir usulü enginar dolması yapmak için bilmeniz gerekenler...

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

6 adet taze enginar

3 adet limon

Su

İç malzemesi:

1 su bardağı pirinç

1 demet taze soğan (sadece beyaz sapları kullanılacak)

1 tane kuru soğan

çeyrek demet taze nane

yarım demet dereotu

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 limonun suyu

2 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kuş üzümü

4 yemek kaşığı dolmalık fıstık

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplarda ıslatın ve şişmesi için bırakın. Dolmalık fıstığı 2 dakika kadar yağsız bir tavada kavurun.

Enginarlar için derin bir kap içinde su koyun ve içine yarım limonu iyice sıkıp kabuklarıyle suya atın.

Enginarın saplarını kesip tencereye oturacak şekilde yerleştirin.

Enginarın ortasında kalan yaprakları elinizle biraz açtıktan sonra küçük mor yaprakları ve altındaki tüyler bir tatlı kaşığı yardımıyla temizleyin.

Temizlediğiniz enginarı kararmaması için hemen limonlu suya koyun.

Taze nane, dereotu ve taze soğanın beyaz kısımlarını ve kuru soğanı ince ince doğrayın.

Bir kap içinde doğradığınız tüm malzemeleri harmanlayın. Yarım saat öncesinde pirinci ve kuş üzümünün suyunu iyice süzün ve yeşilliklere ilave edin.

Tuz, karabiber, toz şeker, dolmalık fıstık ve zeytinyağını koyarak, bir kez daha harmanlayın.

Enginarları sudan çıkarın, ortalarına ve yaprak aralarına hazırladığınız harcı ekleyin.

Enginarları tencereye dizin, enginarların yarısına gelecek kadar su ilave edin. Suya 1 çay kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1.5 limonun suyunu ekleyerek, tencerenin kapağını kapatın.

Orta ateşte su kaynayıncaya kadar pişirin. Ardından ocağı kısık ateşe alıp, enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. (ortalama 1 saat)