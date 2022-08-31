Tire köfte malzemeleri neler, nasıl yapılır? İzmir usulü Tire köfte tarifi...

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:41

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış Tire şiş köfte, sulu tarifi ve domates sosuyla iştah kabartan lezzetlerden birisidir. İşte, yemek masalarını fethedecek Tire köfte tarifi...

TİRE KÖFTENİN MALZEMELERİ NELER?

Köfte için:

Yarım kg orta yağlı dana kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Domates sos için:

4 tane domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Servis için:

4 adet cherry domates

4 adet sivri biber

İZMİR USULÜ TİRE KÖFTE TARİFİ

Kıyma, tuz ve karabiberi bir kap içerisinde nazikçe birbirine yedirin. Kıymayı 10 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı elinizi suyla hafif ıslatarak açın ve ardından şişlere sarın.

Dolapta en az 1 saat kadar dinlendirin. Eti dinlendirmeniz lezzetini arttıracaktır.

Sos için domatesleri rendeleyin ya da küp küp doğrayın. Tavaya tereyağını alın ve domatesleri pişirin. Tuz ve baharatları da ekleyip tavanın altını kapatın.

Bir tavada servis için domates ve biberi közleyin. İsterseniz fırına da verebilirsiniz.

Dinlenen köftelerin 2 yüzünü de tavada pişirin. Pişen köfteleri şişten çıkarın.

Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve kızdırın.Şişten çıkan köfteleri tereyağının içerisine atın ve bir müddet daha pişirin.