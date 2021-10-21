James Bond filmlerinin şarkı sözü yazarı Leslie Bricusse yaşamını yitirdi
Bond filmlerinin soundtrack'lerini yapan Oscar ödüllü ünlü şarkı yazarı Leslie Bricusse, 90 yaşında hayatını kaybetti.
James Bond filmlerinin şarkı sözü yazarı Leslie Bricusse yaşamını yitirdi
Acı haberi oğlu Adam Bricusse, Facebook'tan duyurdu.
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Leslie Bricusse'la ilgili acı haberi duyuran bir başka isim ise ünlü oyuncu Joan Collins oldu.
Ünlü müzisyenin yakın arkadaşı olan Collins, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Zamanımızın dev şarkı sözü yazarlarından biriydi" ifadesini kullandı.
LESLİE BRİCUSSE KİMDİR?
1931 yılında Londra'da doğan Leslie Bricusse, Cambridge Üniversitesi'nde okudu. Footlights kulübünde müzik ve stand-up yaptı.
Şarkı sözü yazmaya 1950'li yıllarda başlayan Bricusse'un yeteneği fark edildi.
50 yılı aşkın bir süre şarkı sözleri yazan Bricusse'un "Willy Wonka and The Chocalate Factory" filmi için yazdığı şarkı 1971 yılında Oscar'a aday gösterildi. Gene Wilder'ın söylediği şarkının adı "Pure Imagination"dı. Yine aynı film için yazdığı "The Candy Man" şarkısını Sammy Davis Jr. tarafından seslendirildi ve hit oldu.
Bricusse, Goldfinger ve You Only Live Twice gibi James Bond filmlerinin şarkı sözlerine de yazmıştı.
Leslie Bricusse'un aldığı ödülleri ise şöyle:
1983 En İyi Müzikal Film Bestesi Oscar'ı
1968 En İyi Özgün Şarkı Oscar'ı
1963 Grammy Yılın Şarkısı Ödülü
1983 En İyi Uyarlama Müzik Oscar'ı
1996 Outer Critics Circle En İyi Broadway Müzikali Ödülü.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- AKP'de büyük kavga!
- 'Müstehcen' görüntüleri ortaya çıkan Saner'den karar
- Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Buldan' açıklaması
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Reklamına yasak geldi