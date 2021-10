21 Ekim 2021 Perşembe, 11:21

James Bond filmlerinin şarkı sözü yazarı Leslie Bricusse yaşamını yitirdi



Acı haberi oğlu Adam Bricusse, Facebook'tan duyurdu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Leslie Bricusse'la ilgili acı haberi duyuran bir başka isim ise ünlü oyuncu Joan Collins oldu.

Ünlü müzisyenin yakın arkadaşı olan Collins, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Zamanımızın dev şarkı sözü yazarlarından biriydi" ifadesini kullandı.

LESLİE BRİCUSSE KİMDİR?

1931 yılında Londra'da doğan Leslie Bricusse, Cambridge Üniversitesi'nde okudu. Footlights kulübünde müzik ve stand-up yaptı.

Şarkı sözü yazmaya 1950'li yıllarda başlayan Bricusse'un yeteneği fark edildi.

50 yılı aşkın bir süre şarkı sözleri yazan Bricusse'un "Willy Wonka and The Chocalate Factory" filmi için yazdığı şarkı 1971 yılında Oscar'a aday gösterildi. Gene Wilder'ın söylediği şarkının adı "Pure Imagination"dı. Yine aynı film için yazdığı "The Candy Man" şarkısını Sammy Davis Jr. tarafından seslendirildi ve hit oldu.

Bricusse, Goldfinger ve You Only Live Twice gibi James Bond filmlerinin şarkı sözlerine de yazmıştı.

Leslie Bricusse'un aldığı ödülleri ise şöyle:

1983 En İyi Müzikal Film Bestesi Oscar'ı

1968 En İyi Özgün Şarkı Oscar'ı

1963 Grammy Yılın Şarkısı Ödülü

1983 En İyi Uyarlama Müzik Oscar'ı

1996 Outer Critics Circle En İyi Broadway Müzikali Ödülü.