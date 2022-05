Japon alfabesi nasıl yazılır? Japon harfleri nasıl okunur? Japon alfabesi kaç harf?

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:04

Japon alfabesi, üç farklı alfabeye sahip bir alfabeler bütünü olarak düşünülebilir. Ural- Altay dil ailesine mensup olarak bulunan Japonca, sahip olduğu dil ailesi bakımından Türkçe ile bir yakınlık gösteriyor. Japonca da bulunan alfabeler; katakana, kanji ve hiragana olarak bilinmektedir. Japonca dikey veya yatay olarak yazılabilmektedir. Dikey olarak yazılan metinlerde satırlar sağdan sola doğru olup II. Dünya Savaşı'ndan sonra metinlerin yatay yönde yazılması yaygın hale gelmiştir. Gazeteler ve edebi metinler genellikle dikey yönde yazılı olup genel olarak işaretler, kullanma kılavuzları ve web siteleri yatay yönde yazılıdır. Japon alfabeleri hangileridir? Japon alfabesi özelliği nedir? Japon harfleri nasıl yazılır? Japon alfabesi kaç harf?

Japon alfabesinde ilk olarak kanji, Çince de bulunan yazı karakterleri için Japon alfabesinde verilen isim olarak bilinir. Katakana ise Japonca da bulunan ve yabancı kökenli olan kelimeleri yazmak için kullanılan bir alfabe olarak tanımlanabilir. Son olarak Japona ise kelimeleri yazmak için kullanılan hiragana alfabesidir.

JAPONCADA KAÇ HARF VAR? JAPON ALFABELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Japonca yazıları yazmak için kullanılmakta olan bir alfabedir. Japonya' da yaşayan halk tarafından kullanılmakta olan üç farklı alfabe bulunur: Japonca, Japonya'nın resmi dili olarak bilinmektedir. Japon alfabesinin uzun yıllar önce Korece’den türediği düşünülür. Hiragana ve Katakana da yazılan her bir heceye karşılık gelecek bir harf bulunur.

Japonca yazıların yazımı için kullanılmakta olan Japon alfabesi, ilk olarak milattan sonra dokuzuncu yüzyılda kullanılmaya başlanmış bir alfabe; Japonca uzun bir süre boyunca sadece konuşma dili olarak kullanıldı. Sonrasında ise yazılı bir alfabeye dönüştürüldü. Japonca da bulunan alfabelerden birisi kanji alfabesi; Kanji alfabesinde 1945 adet harf bulunur. Diğer bir alfabe olan hiragana alfabesinde ise 46 harf bulunur.

JAPON ALFABESİNİN HARF SIRASI VAR MI?

Japon alfabesi şu şekilde sıralanıyor: ka, tu, mi, te, ku, lu, ji, ri, ku, zu, me, ta, rin, to, mo, no, ke, shi, ari, chi, do, ru, mei, na, fu, zi.

JAPON ALFABESİ HARFLERİN YAZIMI VE OKUNUŞ BİÇİMİ

*l ? harfi a şeklinde okunur.

* ? harfi i olarak okunur.

* ? harfi u olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu e şeklindedir.

* ? harfi ise o olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu ka şeklindedir.

* ? harfi ise ki olarak okunur.

* ? harfi ise ku olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu ise ke şeklindedir.

* ? harfi ise ko olarak okunur.

* ?? harfi ise kya olarak okunur.

* ?? harfinin okunuşu ise kyu şeklindedir.

* ?? harfi ise kyo olarak okunmaktadır.

* ? harfi ise sa olarak okunur.

* ? harfi ise şi olarak okunmaktadır.

* ? harfinin okunuşu su şeklindedir.

* ? harfi ise se olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu so şeklindedir.

* ?? harfi ise şa olarak okunur.

* ?? harfi ise şu olarak okunur.

* ?? harfinin okunuşu şo şeklindedir.

* ? harfi ta olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu çi şeklindedir.

* ? harfi tsu olarak okunur.

* ? harfi te şeklinde okunur.

* ? harfinin okunuşu to şeklindedir.

* ?? harfi ise ça olarak okunur.

* ?? harfi çu şeklinde okunur.

* ?? harfinin okunuşu ço şeklindedir.

* ? harfi ise na olarak okunmaktadır.

* ? harfi ise ni şeklinde okunur.

* ? harfi ise nu olarak okunur.

* ? harfinin okunuşu ne şeklindedir.

* ? harfi ise no olarak okunur.

* ?? harfinin okunuşu ise nya şeklindedir.

* ?? harfi ise nyu olarak okunur.

* ?? harfi ise nyo olarak okunur.

* ? harfi ise ha olarak okunur.

* ? harfi ise hi şeklinde okunur.

* ? harfi ise fu olarak okunur.

* ? harfi he olarak okunur.