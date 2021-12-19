Japon şarkıcı Kanda Sayaka'nın şüpheli ölümü
Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.
35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.
Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.
Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.
Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- AB'ye vizeyle giriş değişiyor
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- ‘Peş peşe tsunami gelecek!’
- MEB'den yeni ders kararı
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok