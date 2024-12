Anya Taylor-Joy Apple TV+ dizisi ile dönüyor: 'Lucky' dizisinin başrolünü 'The Queen's Gambit' yıldızı üstlenecek...

Yayınlanma: 05.12.2024 - 20:31

Güncelleme: 05.12.2024 - 20:31

Anya Taylor-Joy, Apple TV+'ta yayımlanacak olan "Lucky" adlı dizinin başrolünü ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Marissa Stapley'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi "yıllar önce içinde büyüdüğü suç hayatını geride bırakan, ancak şimdi geçmişinden kaçmak için umutsuz bir girişimde bulunarak son bir kez daha karanlık, suçlu tarafını kucaklamak zorunda kalan genç bir kadın" olan Anya Taylor-Joy'un etrafında dönüyor.

Bu rol, Netflix'in dizisi "The Queen's Gambit"in ardından Taylor-Joy'u televizyon dünyasına geri getiriyor. Anya Taylor-Joy, bu dizideki çalışmasıyla bir Emmy adaylığının yanı sıra bir Altın Küre kazandı.

"Furiosa: A Mad Max Saga", "The Menu", "The Northman", "Split" ve "The Witch" gibi filmlerde rol alan oyuncu, ayrıca yakında gösterime girecek olan Apple Original Films projesi "The Gorge"da da rol alıyor.