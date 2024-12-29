Johnny Depp’in kızı Lily-Rose şöhretin zorluklarını anlattı
ABD’li oyuncu Johnny Depp ve Fransız model-oyuncu Vanessa Paradis’in oyunculuk yapan kızı Lily-Rose Depp, şöhretin olumsuz yanlarını anlatarak hayatında mahremiyeti korumak istediğini vurguladı. Soyadı nedeniyle tanınmasına rağmen, Hollywood sahnesinde anonimliğini korumanın oyunculuk kariyeri için önemli olduğunu söyledi.
25 yaşındaki yarı Fransız, yarı ABD'li oyuncu, şöhretin oyunculuğun en zor yanı olduğunu belirtti. Lily-Rose, "Bir oyuncunun işi, bir karaktere girmek, onun içinde erimek ve izleyicileri sizin o karakter olduğunuza inandırmaktır. Bunu yapmak için bir anonimlik duygusunu korumak çok önemli. Sizi o kadar iyi tanımamaları gerekir, çünkü sizi başka karakterlerde görmelerini istersiniz" dedi.
BAŞARILI KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Oyunculuk kariyerine 2014 yapımı 'Tusk' adlı filmde küçük bir rolle başlayan Lily-Rose Depp, Isadora Duncan’ı canlandırdığı dönem draması 'La Danseuse' (2016), 'Planetarium' (2016) ve 'The King' (2019) gibi yapımlarda yer aldı. 2018 yılında 'Sadık Bir Adam' filmindeki performansıyla César Ödülleri’nde "En Çok Umut Vadeden Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildi.
YENİ FİLMİ 'NOSFERATU' YOLDA
Lily-Rose Depp’in yeni filmi, Bram Stoker’ın Drakula’sından esinlenilerek yapılan 1922 yapımı sessiz film klasiği 'Nosferatu'nun yeniden çevrimi olacak. Filmdeki performansı merakla beklenen genç oyuncu, kariyerindeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: İniş sırasında kontrolden çıktı!
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- Fenerbahçe'de 5 isimle ayrılık kapıda!
- Ailesini silen Özcan Deniz'den olay sözler!