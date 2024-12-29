Johnny Depp’in kızı Lily-Rose şöhretin zorluklarını anlattı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:27

Güncelleme: 29.12.2024 - 12:27

25 yaşındaki yarı Fransız, yarı ABD'li oyuncu, şöhretin oyunculuğun en zor yanı olduğunu belirtti. Lily-Rose, "Bir oyuncunun işi, bir karaktere girmek, onun içinde erimek ve izleyicileri sizin o karakter olduğunuza inandırmaktır. Bunu yapmak için bir anonimlik duygusunu korumak çok önemli. Sizi o kadar iyi tanımamaları gerekir, çünkü sizi başka karakterlerde görmelerini istersiniz" dedi.









BAŞARILI KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Oyunculuk kariyerine 2014 yapımı 'Tusk' adlı filmde küçük bir rolle başlayan Lily-Rose Depp, Isadora Duncan’ı canlandırdığı dönem draması 'La Danseuse' (2016), 'Planetarium' (2016) ve 'The King' (2019) gibi yapımlarda yer aldı. 2018 yılında 'Sadık Bir Adam' filmindeki performansıyla César Ödülleri’nde "En Çok Umut Vadeden Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildi.







YENİ FİLMİ 'NOSFERATU' YOLDA



Lily-Rose Depp’in yeni filmi, Bram Stoker’ın Drakula’sından esinlenilerek yapılan 1922 yapımı sessiz film klasiği 'Nosferatu'nun yeniden çevrimi olacak. Filmdeki performansı merakla beklenen genç oyuncu, kariyerindeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.





