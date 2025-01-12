Jude Law, yeni filminde Vladimir Putin’i canlandıracak

Yayınlanma: 12.01.2025 - 14:30

Güncelleme: 12.01.2025 - 14:30

Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pastam gibi yapımlarla tanınan 52 yaşındaki İngiliz aktör, Giuliano da Empoli’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Wizard of Kremlin (Kremlin Büyücüsü) adlı filmde rol alacak.

Deadline’ın haberine göre, filmin yönetmen koltuğunda Olivier Assayas oturacak. Film, 1990’ların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya’da yaşananları konu alıyor.

JUDE LAW’DAN FİLMİN HAZIRLIKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Law, filmle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bunu tereddütle söylüyorum çünkü henüz film üzerinde çalışmaya başlamadım. Yani, başladım ama şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor. Dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve ‘Aman Tanrım, ne dedim?’ diye düşünüyorum. Evet derken genellikle böyle hissediyorum. ‘Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?’ diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış.”

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ÇÖKÜŞÜ VE SONRASI

Kremlin Büyücüsü, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya’nın yeniden yapılanma sürecini ele alıyor. Roman, siyasi ve toplumsal çalkantılar eşliğinde, dönemin kritik olaylarını ve liderlerinin perde arkasındaki hayatlarını gözler önüne seriyor. Jude Law’ın Putin karakterine hayat vereceği bu projede, usta oyuncunun performansı merakla bekleniyor.