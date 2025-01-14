Julia Roberts tepki gösterdi: Milyonlarca dolarlık evler yağmacıların hedefinde!

Los Angeles yangınları nedeniyle boşaltılan malikaneler, yağmacıların saldırısına uğruyor. Elektrik kesintileri ve yangın riski, güvenliği zorlaştırırken Julia Roberts, "Defolup gidin yağmacılar!" diyerek tepki gösterdi.

Julia Roberts tepki gösterdi: Milyonlarca dolarlık evler yağmacıların hedefinde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:12

Los Angeles’ı etkisi altına alan devasa yangınlar, milyonlarca dolarlık malikaneleri boşaltan ailelerin ardından yağmacıların hedefi haline geldi.

Elektrik kesintileri nedeniyle yangın alarmları devre dışı kalırken, polis ekipleri ise yangın riski yüzünden bu bölgelere erişimde zorlanıyor. Şimdiye kadar 30 kişi, yağmacılık şüphesiyle tutuklandı.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ VE DESTEK MESAJLARI

Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, sosyal medyada yağmacılara sert tepki gösterdi:

“Defolup gidin yağmacılar! Çok fazla iyileşme ve yardıma ihtiyaç var. Bunun üstesinden geleceğiz.”

Üç çocuk annesi olan Roberts, yangından etkilenenlere destek amacıyla kurulan SoCal Yangın Fonu’nu desteklediğini de duyurdu.

Bir dönem Malibu’da bir evi olduğu bilinen Roberts, daha sonra evini satarak San Francisco’ya taşındı.

Şimdilerde San Francisco Körfez Bölgesi’nde görülen ünlü oyuncunun yeni adresi gizli tutuluyor.


Etiketler: #Los Angeles #Los Angeles yangınları #Julia Roberts

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