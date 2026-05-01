Küresel finans devi JPMorgan bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini, cinsel istismar iddiaları nedeniyle dava edildi. Peki, Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

LORNA HAJDİNİ KİMDİR?

Küresel finans devlerinden JPMorgan Chase’te sarsıcı bir dava dosyası gündeme oturdu. Bankada üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini hakkında, evli erkek çalışanIChirayu Rana tarafından cinsel taciz, tehdit, ırkçı hakaret ve güç suistimali iddialarıyla hukuki süreç başlatıldı.

‘KÖLESİ GİBİ DAVRANDIRDI’

New York Post’un aktardığı bilgilere göre davacı Rana, 37 yaşındaki Hajdini’nin pozisyonunu kullanarak kendisini defalarca baskı altına aldığını tıpkı “kölesini gibi davranmaya” zorladığını, kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini ve hatta yasaklı madde verdiğini öne sürdü. İddialar, 2024 yılında birlikte çalışmaya başlamalarının ardından yaşandığı belirtilen olaylara dayanıyor.

‘CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI’

Dava dosyasında en dikkat çeken kısım ise “rıza dışı cinsel eylem” iddiaları oldu. İsmi açıklanmayan davacı, defalarca istemediği halde cinsel ilişkiye zorlandığını ve sistematik bir psikolojik baskıya maruz kaldığını savundu.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Şirket cephesi ise iddialara sert bir yanıt verdi. JPMorgan, yürütülen iç soruşturmanın bu suçlamaları doğrulamadığını açıklarken, davacı tarafın iddialarının “kanıtsız ve uydurma” olduğunu savundu. Banka, Lorna Hajdini’nin görevine devam ettiğini de duyurdu.