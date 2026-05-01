Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

1.05.2026 13:06:00
Haber Merkezi
Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, üst düzey yöneticisi Lorna Hajdini'nin cinsel istismar iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

Küresel finans devi JPMorgan bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini, cinsel istismar iddiaları nedeniyle dava edildi. Peki, Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?

LORNA HAJDİNİ KİMDİR?

Küresel finans devlerinden JPMorgan Chase’te sarsıcı bir dava dosyası gündeme oturdu. Bankada üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini hakkında, evli erkek çalışanIChirayu Rana tarafından cinsel taciz, tehdit, ırkçı hakaret ve güç suistimali iddialarıyla hukuki süreç başlatıldı.

‘KÖLESİ GİBİ DAVRANDIRDI’

New York Post’un aktardığı bilgilere göre davacı Rana, 37 yaşındaki Hajdini’nin pozisyonunu kullanarak kendisini defalarca baskı altına aldığını tıpkı “kölesini gibi davranmaya” zorladığını, kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini ve hatta yasaklı madde verdiğini öne sürdü. İddialar, 2024 yılında birlikte çalışmaya başlamalarının ardından yaşandığı belirtilen olaylara dayanıyor.

‘CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI’

Dava dosyasında en dikkat çeken kısım ise “rıza dışı cinsel eylem” iddiaları oldu. İsmi açıklanmayan davacı, defalarca istemediği halde cinsel ilişkiye zorlandığını ve sistematik bir psikolojik baskıya maruz kaldığını savundu.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Şirket cephesi ise iddialara sert bir yanıt verdi. JPMorgan, yürütülen iç soruşturmanın bu suçlamaları doğrulamadığını açıklarken, davacı tarafın iddialarının “kanıtsız ve uydurma” olduğunu savundu. Banka, Lorna Hajdini’nin görevine devam ettiğini de duyurdu.

İlgili Haberler

Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı? Vasip Şahin'in yeni görevi ne?
Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı? Vasip Şahin'in yeni görevi ne? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına Vasip Şahin atandı. Peki, Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı?
Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı?
Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı? Seda Selek, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programının bugünkü yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" dedi. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı?
Mete Kuş kimdir? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli?
Mete Kuş kimdir? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli? Tümgeneral Mete Kuş, yürütmekte olduğu Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine çekildi. Peki, Mete Kuş kimdir? Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli?