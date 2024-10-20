Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:27

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:27

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaklaşık bir buçuk yıldır süren aşklarını geçtiğimiz haftalarda Roma’da evlilikle taçlandırmıştı.

Bir süredir hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" şeklindeki sorusuna, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vererek iddiaları güçlendirmişti.

Hamilelik konusundaki sessizliğini koruyan Deniz, Paris Moda Haftası’nda dünyaca ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkarak dikkat çekti. Karnını tutarak verdiği pozla hamile olduğunu ilk kez duyurdu.

Roma’daki nikaha vize problemi nedeniyle Pınar Deniz’in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, daha sonra aile arasında bir nikah yemeği düzenledi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yemek sırasında çekilen bir fotoğrafla çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Kaan Yıldırım'ın, mavi kalple paylaşım yapması erkek bebek beklediklerine yorumlandı.