Kadınların sağlığına hayalet gibi sızan rahatsızlık... Rahim kanserine neden oluyor!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:27

Bir kadının yaşamında doğal bir süreç olup hormonal değişimlere bağlı olarak düzenli olarak gerçekleşen regl, normal dışında gerçekleşirse veya hiçbir zaman gerçekleşmezse birçok hastalığa neden olabilir. Regl dönemindeki gibi rahatsızlıklar yaşayan ancak regl olamayan kadınları işte bu hastalık tehdit ediyor...

HAYALET REGL(PHANTOM REGL) NEDİR?

Livetobloom'un haberine göre hayalet regl terimi, adet dönemlerinde olmamasına rağmen bireyin vajinal kanama yaşadığı durumu tanımlar. Bu olay, genellikle normal adet döngüsünden farklı olan ve daha hafif kanama içeren düzensiz bir durumdur. Renk ve yoğunluk bakımından da adet kanamasından farklılık gösterebilir.

HAYALET REGL NEDEN OLUR?

Hormonal Değişiklikler: Hormonal dengesizlikler, adet düzenini etkileyebilir ve hayalet regl durumlarına yol açabilir. Özellikle polikistik over sendromu gibi hormonal sorunlar bu durumu tetikleyebilir.

Hormonal dengesizlikler, adet düzenini etkileyebilir ve hayalet regl durumlarına yol açabilir. Özellikle polikistik over sendromu gibi hormonal sorunlar bu durumu tetikleyebilir. Stres: Yoğun stres, vücutta hormonal değişikliklere neden olabilir ve bu da adet düzenini etkileyebilir. Stres altındaki bir vücut, normal adet döngüsünden sapabilir.

Yoğun stres, vücutta hormonal değişikliklere neden olabilir ve bu da adet düzenini etkileyebilir. Stres altındaki bir vücut, normal adet döngüsünden sapabilir. Yorgunluk ve Beslenme: Aşırı yorgunluk, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve aşırı egzersiz, hormonal dengesizliklere neden olarak hayalet regle yol açabilir.

Aşırı yorgunluk, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve aşırı egzersiz, hormonal dengesizliklere neden olarak hayalet regle yol açabilir. Doğum Kontrol Yöntemleri: Hormonal doğum kontrol yöntemleri kullanımının bırakılması veya değiştirilmesi, vücudun yeniden ayarlanmasına ve adet düzeninin değişmesine neden olabilir.

Hormonal doğum kontrol yöntemleri kullanımının bırakılması veya değiştirilmesi, vücudun yeniden ayarlanmasına ve adet düzeninin değişmesine neden olabilir. Tıbbi Durumlar: Tiroid sorunları, polipler, kistler ve diğer jinekolojik veya endokrinolojik sağlık sorunları hayalet regle neden olabilir.

HAYALET REGL İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI NELERDİR?

Hayalet regl durumuyla karşılaşan bireyler, bu durumu sürekli hale getiren veya endişe verici bulan bir durumla karşılaşırlarsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir. Sağlık uzmanı, kişinin genel sağlığına, hormonal durumuna ve yaşam tarzına göre uygun bir tedavi planı önererek sorunun kaynağını belirlemeye çalışacaktır.

HAYALET REGL NELERİN HABERCİSİ OLABİLİR?