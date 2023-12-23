Kadınların sağlığına hayalet gibi sızan rahatsızlık... Rahim kanserine neden oluyor!
Kadınların çoğunlukla kramplar, ağrılar, yorgunluk gibi semptomlar geçirdiği ancak yaşam döngüsünün en önemli dengelerinden biri olan reglden daha kötü ne olabilir? Regl olamamak! Bu rahatsızlık kanser dahil birçok hastalığa sebebiyet veriyor. İşte o hastalık...
Bir kadının yaşamında doğal bir süreç olup hormonal değişimlere bağlı olarak düzenli olarak gerçekleşen regl, normal dışında gerçekleşirse veya hiçbir zaman gerçekleşmezse birçok hastalığa neden olabilir. Regl dönemindeki gibi rahatsızlıklar yaşayan ancak regl olamayan kadınları işte bu hastalık tehdit ediyor...
HAYALET REGL(PHANTOM REGL) NEDİR?
Livetobloom'un haberine göre hayalet regl terimi, adet dönemlerinde olmamasına rağmen bireyin vajinal kanama yaşadığı durumu tanımlar. Bu olay, genellikle normal adet döngüsünden farklı olan ve daha hafif kanama içeren düzensiz bir durumdur. Renk ve yoğunluk bakımından da adet kanamasından farklılık gösterebilir.
HAYALET REGL NEDEN OLUR?
- Hormonal Değişiklikler: Hormonal dengesizlikler, adet düzenini etkileyebilir ve hayalet regl durumlarına yol açabilir. Özellikle polikistik over sendromu gibi hormonal sorunlar bu durumu tetikleyebilir.
- Stres: Yoğun stres, vücutta hormonal değişikliklere neden olabilir ve bu da adet düzenini etkileyebilir. Stres altındaki bir vücut, normal adet döngüsünden sapabilir.
- Yorgunluk ve Beslenme: Aşırı yorgunluk, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve aşırı egzersiz, hormonal dengesizliklere neden olarak hayalet regle yol açabilir.
- Doğum Kontrol Yöntemleri: Hormonal doğum kontrol yöntemleri kullanımının bırakılması veya değiştirilmesi, vücudun yeniden ayarlanmasına ve adet düzeninin değişmesine neden olabilir.
- Tıbbi Durumlar: Tiroid sorunları, polipler, kistler ve diğer jinekolojik veya endokrinolojik sağlık sorunları hayalet regle neden olabilir.
HAYALET REGL İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI NELERDİR?
Hayalet regl durumuyla karşılaşan bireyler, bu durumu sürekli hale getiren veya endişe verici bulan bir durumla karşılaşırlarsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir. Sağlık uzmanı, kişinin genel sağlığına, hormonal durumuna ve yaşam tarzına göre uygun bir tedavi planı önererek sorunun kaynağını belirlemeye çalışacaktır.
HAYALET REGL NELERİN HABERCİSİ OLABİLİR?
- PKOS: Hayalet regli deneyimlemeniz, aşırı androjen seviyelerine, vücutta yumurtalık fonksiyonunu etkileyen kimyasallara, vücut kıllarındaki artışa, kilo alımına ve insülin duyarlılığına neden olan PKOS’un bir işareti olabilir. Polikistik Over Sendromu, kistlerin yırtılması veya yumurtalığın bükülmesine sebep olması halinde adet kramplarına benzeyen pelvik ağrıya yol açabiliyor.
- Endometriozis lezyonları: Kadın hormonlarına normal rahim içindeki astara benzer şekilde tepki verdiğinden semptomları genel olarak regl sırasında gelişir veya bu dönemde yoğunlaşır. Endometriozis semptomları bir kadının adet döngüsünün herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir. Eğer hayalet regl yaşıyorsanız vücudunuz endometriozis yaşadığınızın haberini veriyor olabilir.
- Yumurtalık kistleri: Yumurtalık kistlerini hayalet reglden ayıran özellik yumurtalık kistlerinin acı ve ağrısının tek taraflı bir şekilde yoğunlaşmasıdır. Eğer kanamasız bir ağrı ve kramp hissediyorsanız bu kistlerin habercisi sayılabilir. Bu acılı semptomların yanı sıra şişkinlik, regl döngüsündeki düzensizlikler ve idrara çıkma isteğinin artması gibi belirtileriniz de varsa yumurtalık kanserinin belirtileri olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- Kimlikleri açıklandı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- İkiz bebeklere sahip olma ihtimali yüksek olan 4 burç
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı!