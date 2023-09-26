Regl ağrısına birebir... Bir tatlı kaşığı yetiyor, âdet sancısını kesiyor...

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:30

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:31

Regl ağrısı, birçok kadın için düzenli bir sorun olabilir. Bu ağrılar, alt karın bölgesinde rahatsızlık ve acıya neden olabilir ve günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Regl ağrılarına yardımcı olabilecek bazı yöntemler:

Sıcak Uygulama: Alt karın bölgesine sıcak su şişesi veya sıcak bir havlu uygulamak, kasları gevşeterek ağrıları hafifletebilir.

Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, regl ağrılarını azaltabilir. Hafif aerobik egzersizler, kan akışını artırarak kasları rahatlatabilir.

Beslenme: Bazı yiyeceklerin tüketimi regl ağrılarını hafifletebilir. Örneğin, anti-inflamatuar özelliklere sahip yiyecekler (örneğin, zeytinyağı, somon gibi omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler) regl ağrılarını azaltabilir.

Sıvı Alımı: Yeterli miktarda su içmek, şişkinliği azaltabilir ve genel rahatlamaya yardımcı olabilir.

Sakinleştirici Yöntemler: Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya yoga gibi sakinleştirici yöntemler, regl ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

HER DERDE DEVA CİVAPERÇEMİ

Civanperçemi (Achillea millefolium), tıbbi ve geleneksel olarak kullanılan bir bitki türüdür. Civanperçemi otunun birçok potansiyel yararı vardır ve farklı kültürlerde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Civanperçemi, iltihaplı durumları hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle bazı insanlar, ağrı veya şişlik gibi iltihapla ilişkili rahatsızlıkların tedavisinde kullanabilirler.Civanperçemi, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, civanperçemi özütünün bağışıklık hücrelerini etkilediğini ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına katkı sağladığını göstermektedir.

Civanperçemi, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Mide rahatsızlıkları, gaz ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Civanperçemi aynı zamanda antiseptik özelliklere sahiptir ve yara iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Yaraların temizlenmesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması için kullanılabilir. Civanperçemi, bazı insanların anksiyete ve stresi azaltmalarına yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkileri nedeniyle sinir sistemini rahatlatıcı bir şekilde etki edebilir.

Bazı kadınlar regl ağrıları, menopoz semptomları ve adet düzensizlikleri gibi sorunların hafifletilmesi amacıyla civanperçemi kullanabilirler.

Civanperçemi otunun kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, bitkiyi tüketmeden önce bir sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. Ayrıca, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Civanperçemi otunu tıbbi amaçlarla kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak her zaman en iyisi olacaktır.

SARAÇOĞLU'NDAN KÜR TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun regl ağrısına iyi gelen kür tarifi şöyle: Bir tatlı kaşığı civanperçemi (yaklaşık iki-üç gram) bir su bardağı kaynamakta olan klorsuz suyun içine atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika demlenir. Soğuduktan sonra süzülür. Regl döneminin başlamasına üç gün kala her gün sabah ve akşam bir su bardağı içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Reglinin bitimine kadar devam edilir.

Bu kür her regl döneminde uygulanır.

Regl ağrıları çok şiddetliyse veya diğer semptomlarla birlikte görülüyorsa (örneğin, şiddetli kanama, bulantı, kusma), bir doktora danışmak önemlidir. Bu semptomlar altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve profesyonel tıbbi değerlendirme gerektirebilir. Regl ağrıları kişiden kişiye değişebilir ve herkes için aynı yöntemler işe yaramayabilir. Bu nedenle, kendinize en uygun olanı bulmak için farklı yöntemleri denemek önemlidir. Eğer regl ağrıları düzenli olarak yaşanıyorsa ve çok rahatsız edici hale geliyorsa, bir sağlık profesyoneli regl ağrılarını yönetmek için daha spesifik tedaviler önerebilir.