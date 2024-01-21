Kadir Doğulu Miami Türk Drama Gala gecesinde onur konuğu

Neslihan Atagül’den sonra eşi Kadir Doğulu’nun da Miami’deki Türk Drama Gala gecesine katılacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:19
Kadir Doğulu Miami Türk Drama Gala gecesinde onur konuğu
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Kadir Doğulu, Türk dizilerinin Latin ülkelerinde yayınlanmasının 10. Yıl dönümü nedeniyle Miami’de düzenlenecek olan Türk Drama Gala gecesine onur konuğu olarak katılacak. Oyunculuğun yanı sıra yapımcı olarak da dikkatleri üzerine çeken Doğulu, Miami Beach’te düzenlenecek geceye eşi Neslihan Atagül’le beraber katılacak.

Kadir Doğulu Amerika’da 10 gün kalacak. Başrolünde yer aldığı ve aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği Gecenin Ucunda dizisiyle adından söz ettiren Doğulu, Amerika’da kaldığı süre içerisinde önceden planlanan yapım toplantılarını da gerçekleştirecek. Kadir Doğulu, yapımcılığın yanı sıra gelen senaryo tekliflerini değerlendirmeye de devam ediyor.


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