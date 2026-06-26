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Kadir İnanır ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman?

Kadir İnanır ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman?

26.06.2026 23:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kadir İnanır ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman?

77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenaze töreninin en zaman gerçekleşeceği sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir İnanır ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman?
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır yaşamını kaybetti. Usta oyuncunun sevenleri cenaze töreninin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, Kadir İnanır ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

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KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Yeşilçam'ın vefat eden unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için söz konusu tarihte, saat 13.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

İlgili Konular: #Kadir İnanır #Cenaze töreni

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