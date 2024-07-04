Kahin köpek Furry'den yeni tahmin! Türkiye-Avusturya maçını doğru tahmin etmişti!
EURO 2024 son 16 eşleşmelerinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 8'e yazdıran A Milli Futbol takımı, Hollanda ile eşleşti. Sosyal medyada 'kahin köpek' olarak bilinen Steph Furry'den karşılaşma için yeni tahmin geldi.
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Türkiye'nin galibiyetini ve skor tahminini fenomen köpek Steph Furry önceden bilerek sosyal medyaya damga vurmuştu. 'Kahin köpek'ten Hollanda karşılaşması için de tahmin geldi.
TÜRKİYE GALİP GELİR TAHMİNİ
Avusturya-Türkiye karşılaşması öncesinde yaptığı tahminle Türkiye'nin maçı 2-1 yeneceğini doğru bilen Steph Furry adlı köpek, Hollanda karşılaşmasının da skorunu tahmin etti.
Step Furry'ye göre EURO 2024 çeyrek finallerinde eşleşen Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanarak bir üst tura adını yazdıracak.
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