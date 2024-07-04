Kahin köpek Furry'den yeni tahmin! Türkiye-Avusturya maçını doğru tahmin etmişti!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:24

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:24

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Türkiye'nin galibiyetini ve skor tahminini fenomen köpek Steph Furry önceden bilerek sosyal medyaya damga vurmuştu. 'Kahin köpek'ten Hollanda karşılaşması için de tahmin geldi.

TÜRKİYE GALİP GELİR TAHMİNİ

Avusturya-Türkiye karşılaşması öncesinde yaptığı tahminle Türkiye'nin maçı 2-1 yeneceğini doğru bilen Steph Furry adlı köpek, Hollanda karşılaşmasının da skorunu tahmin etti.

Step Furry'ye göre EURO 2024 çeyrek finallerinde eşleşen Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanarak bir üst tura adını yazdıracak.