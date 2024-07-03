Maç sonuçlarını bilen kahin köpek! Türkiye-Avusturya karşılaşmasını da bildi!
Şampiyonlar Ligi tahminleriyle tüm dünyada bilinir hâle gelen köpek, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçının da sonucunu tahmin etti. Köpeğin maç tahmini özellikle sosyal medyada ilgi gördü.
Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı doğru maç tahminleriyle ünlenen kahin köpek, EURO 2024'e de damga vurdu. Türkiye-Avusturya maçının da sorulduğu köpek doğru tahminde bulundu.
'TÜRKİYE 2-1 KAZANACAK' TAHMİNİNDE BULUNDU
Birçok tahmini doğru çıkan 'kahin' köpek, bu seferde de Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup edeceğini tahmin etti. Köpeğin doğru tahminin ardından sosyal medyada gündem oldu.
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