Maç sonuçlarını bilen kahin köpek! Türkiye-Avusturya karşılaşmasını da bildi!

Şampiyonlar Ligi tahminleriyle tüm dünyada bilinir hâle gelen köpek, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçının da sonucunu tahmin etti. Köpeğin maç tahmini özellikle sosyal medyada ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:02
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Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı doğru maç tahminleriyle ünlenen kahin köpek, EURO 2024'e de damga vurdu. Türkiye-Avusturya maçının da sorulduğu köpek doğru tahminde bulundu. 

'TÜRKİYE 2-1 KAZANACAK' TAHMİNİNDE BULUNDU

Birçok tahmini doğru çıkan 'kahin' köpek, bu seferde de Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup edeceğini tahmin etti. Köpeğin doğru tahminin ardından sosyal medyada gündem oldu. 


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