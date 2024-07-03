Maç sonuçlarını bilen kahin köpek! Türkiye-Avusturya karşılaşmasını da bildi!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:02

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:13

Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı doğru maç tahminleriyle ünlenen kahin köpek, EURO 2024'e de damga vurdu. Türkiye-Avusturya maçının da sorulduğu köpek doğru tahminde bulundu.

'TÜRKİYE 2-1 KAZANACAK' TAHMİNİNDE BULUNDU

Birçok tahmini doğru çıkan 'kahin' köpek, bu seferde de Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup edeceğini tahmin etti. Köpeğin doğru tahminin ardından sosyal medyada gündem oldu.