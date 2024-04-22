Kahve falına olan ilgi şaşırttı: Şeker Bayramı'nda 12 milyon fal bakıldı!

Teknolojinin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren 'fal' uygulamalarından biri dikkat çeken veriler yayımladı. Fal uygulaması yetkilileri Şeker Bayramı boyunca 12 milyon fal bakıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:42
Kahve falına olan ilgi şaşırttı: Şeker Bayramı'nda 12 milyon fal bakıldı!
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Batıl bir inanç olan kahve falı Türk kültürünün uzun bir süredir parçası olarak değerlendiriliyor. Bilime aykırı olmasıyla sık sık eleştirilse de kahve falı üzerine kurulmuş konsept kafelerin sayısı hiç de az değil.

Akıllı telefonların hayatımıza girişiyle fal bakma kültürü de değişti. Çevrimiçi olarak fal baktırılabilecek pek çok 'fal' uygulaması bulunuyor ve uygulamalar genellikle canlı yorumcular veya yapay zeka tabanlı olarak çalışıyor. Bu kahve falı uygulamalarından birinin yayımladığı veriler ise dikkat çekti. 

Uygulama yetkilileri, Şeker Bayramı süresince 12 milyon fal bakıldığını duyurdu. Bu sayıyla birlikte uygulama, günlük kullanımın yüzde 30 arttığını belirtti.

Uygulama yetkilileri, günlük yorum sayısının da etkileyici bir artış gösterdiğini ifade etti. Günlük yorum adedinin 1,3 milyona ulaştığı açıklandı.

Benzer uygulamalarda fal uygulamalarında astroloji ve tarot fallarının yer aldığı belirtildi.

Bu yoğun ilgi, batıl inançların toplum içerisindeki yerini ve dijital ortamlarda ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.


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