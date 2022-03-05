Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzen ayrıntı: Son filmini izleyemedi

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:07

Ezel, Kolpaçino gibi projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Elmalıpınar'ın çekimleri devam eden bir sinema filminde rol aldığı öğrenildi.

SON FİLMİNİ İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya ve Turgay Tanülkü'nün yer aldığı yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Dedemin Gözyaşları" isimli filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar'ın ani kaybı tüm ekibi derinden üzdü. Elmalıpınar, son filmini izleyemeden hayata gözlerini yumdu.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'Yİ AĞLATACAK

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye giriyor.

Film, 18 Mart'ta vizyona girecek.