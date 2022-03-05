Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzen ayrıntı: Son filmini izleyemedi
Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, ani ölümüyle sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Son olarak, usta oyuncuyla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Oyuncunun, rol aldığı son film olan 'Dedemin Gözyaşları'nı izleyemeden hayatını kaybettiği öğrenildi. Film, 18 Mart'ta vizyona girecek.
Ezel, Kolpaçino gibi projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Elmalıpınar'ın çekimleri devam eden bir sinema filminde rol aldığı öğrenildi.
SON FİLMİNİ İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ
Başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya ve Turgay Tanülkü'nün yer aldığı yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Dedemin Gözyaşları" isimli filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar'ın ani kaybı tüm ekibi derinden üzdü. Elmalıpınar, son filmini izleyemeden hayata gözlerini yumdu.
DEDEMİN GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'Yİ AĞLATACAK
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye giriyor.
Film, 18 Mart'ta vizyona girecek.
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