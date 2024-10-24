Kalp sağlığınızın iyi olduğunu gösteren 5 belirti: Kendinizi kontrol edebilirsiniz!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 24.10.2024 - 09:39

Kalp sağlığı, genel sağlığımızın en kritik belirtilerinden biridir. Düzenli kontroller ve sağlıklı bir yaşam tarzı, kalp hastalıklarını önlemede büyük rol oynuyor. Ancak kalp sağlığınızın yerinde olduğunu gösteren bazı basit işaretler vardır. Bu belirtilerin fark edilmesi, olası erken teşhise yardımcı olabilir.

AĞIZ SAĞLIĞI

Kalp sorunları, sonunda kan damarlarına yayılan ağız iltihabından kaynaklanabilir. Fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin muayeneler gibi uygun diş hijyeni uygulamalarını sürdürmek, diş eti hastalığı riskini azaltır ve kalp sağlığını iyileştirebilir.

KAN BASINCI

Genellikle 120/80 mm Hg civarında olan sağlıklı kan basıncı seviyeleri, kalbinizin ve kan damarlarınızın iyi çalıştığını gösterir. Bu, kan basıncınız bu aralığa düştüğünde kalbin kan pompalamak için fazla çalışmadığı anlamına gelir.

DÜZENLİ KOLESTEROL SEVİYELERİ

Kolesterol seviyeleri kalp sağlığımız hakkında ipuçları verir. Yüksek "iyi" HDL kolesterol seviyeleri ve düşük "kötü" LDL kolesterol seviyeleri atardamarlarımızın tıkanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterir. HDL kolesterol, kan dolaşımından fazla kolesterolü uzaklaştırmaya yardımcı olur ve bu da plak oluşumunu önleyebilir.

NEFES DARLIĞI YAŞAMAMAK

Sportif etkinlikler sırasında veya dinlenme sırasında nefes darlığı yaşamamak, kalp sağlığınızın iyi olduğuna işaret eder. Nefes darlığı, yeterince oksijenli kan pompalayamadığının bir işareti olabilir ve doktora başvurusunu gerektirebilir.

SABİT KALP HIZI

Sağlıklı bir kalp, genellikle dakikada 60 ila 100 atış arasında olan normal dinlenme kalp hızı olarak tanımlanabilir. Kalbimiz, bu hızda sürekli attığında vücudumuza kan pompalamak için çok çalışmak zorunda kalmaz. Bir kişinin dinlenme kalp hızı, fiziksel olarak formdaysa, dakikada 50 ila 60 atış arasında önemli ölçüde daha düşük olabilir. Kalbin gücü ve verimliliği, her atışta daha fazla kan pompalamasına olanak tanır.