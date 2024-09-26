Bahar dizisinin Hasip Aydın'ı Nizam Namidar kimdir? Nizam Namidar kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Nizam Namidar'ın yaşamı merak ediliyor. Bahar dizisinin kadrosuna dahil olan Nizam Namidar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin Hasip Aydın'ı Nizam Namidar kimdir? Nizam Namidar kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Geçtiğimiz sezon Show Tv'de yayın hayatına başlayan Bahar dizisi ikinci sezonuyla izleyicisi ile buluştu. Dizide Hasip Aydın karakterine hayat veren Nizam Namidar'ın yaşamı merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Hasip Aydın'ı Nizam Namidar kimdir? Nizam Namidar kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NİZAM NAMİDAR KİMDİR?
11 Ağustos 1961 tarihinde İstanbul'da doğan Nizam Namidar, Almanya Berlin Teknik Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Son yıllarda "Kurak Günler", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Sakla Beni" gibi dizi ve filmlerde yer aldı.
NİZAM NAMİDAR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Benim Adım Melek
Jiyan
Bandırma Füze Kulübü
Kara Tahta
Kurtuluş Hattı
Kurak Günler
Zaferin Rengi
Sakla Beni
Ateş Kuşları
Bahar
Etiketler: #Nizam Namidar #Bahar #kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Japon bilimcilerden mucize keşif! Kanser önlenebilir!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Kuzeni de tutuklandı
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!