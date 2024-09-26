Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:14

Geçtiğimiz sezon Show Tv'de yayın hayatına başlayan Bahar dizisi ikinci sezonuyla izleyicisi ile buluştu. Dizide Hasip Aydın karakterine hayat veren Nizam Namidar'ın yaşamı merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Hasip Aydın'ı Nizam Namidar kimdir? Nizam Namidar kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NİZAM NAMİDAR KİMDİR?

11 Ağustos 1961 tarihinde İstanbul'da doğan Nizam Namidar, Almanya Berlin Teknik Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Son yıllarda "Kurak Günler", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Sakla Beni" gibi dizi ve filmlerde yer aldı.

NİZAM NAMİDAR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Benim Adım Melek

Jiyan

Bandırma Füze Kulübü

Kara Tahta

Kurtuluş Hattı

Kurak Günler

Zaferin Rengi

Sakla Beni

Ateş Kuşları

Bahar