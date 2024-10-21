Kalpazan dizisinin Sinan'ı İlker Kızmaz kim, kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Teşkilat, Aşk-ı Memnu, Tatlı İntikam gibi dizilerde yer alan İlker Kızmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Sinan'ı İlker Kızmaz kim, kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kalpazan dizisinde Sinan karakterine hayat veren İlker Kızmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Sinan'ı İlker Kızmaz kim, kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
İLKER KIZMAZ KİMDİR?
9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu, o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynadı. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi.
2014-2015 yılları arasında TRT 1‘de yayımlanan Yedi Güzel Adam adlı dizide, "Kenan Hoca" rolü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Aynı yıl Kanal D'de yayımlanan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde "Halil" karakterini canlandırdı. 2016 yapımı, romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da "Barış" karakterini canlandırdı.
İLKER KIZMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aslı ile Kerem
Yeter Anne
Sırlar Dünyası
Cennet Mahallesi
Fırtınalı Aşk
Duvar - İsa
Aşk-ı Memnu - Nihat Önal
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan - Bülent
Sırat - Yusuf Sancaktar
Yol Ayrımı
Kurt Kanunu - Cevdet Enis
Açlığa Doymak - Tahsin
Benim Adım Gültepe - Halil
Yedi Güzel Adam - Kenan Hoca
Tatlı İntikam - Barış Demir
Sevda Kuşun Kanadında - Tarık
Umuda Kelepçe Vurulmaz - Emir Urgaz
Payitaht Abdülhamid - Şehzade Mehmet Selim
Ya İstiklal Ya Ölüm - Mustafa Kemal Atatürk
Uyanış: Büyük Selçuklu - Arslantaş
Yalancılar ve Mumları - Hasan Sunar
Hayatımın Şansı - Alpay Tetik
Teşkilat - Gökhan Kargı / Horus
Arak/Kara - Baykal Tekin
Kalpazan - Sinan
İLKER KIZMAZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Nefes: Vatan Sağolsun - İlker Çavuş
Bilinmeyen Yaşın Yorgunu - Cengiz
Çanakkale 1915 - Yarbay Mustafa Kemal
Cennetten Kovulmak
Açlığa Doymak - Tahsin
Mahmut ile Meryem - Süleyman Paşa
Kaçma Birader - İlker
Saruhan Defterdar Kâtibi - İşkodralı Sarı Selim
Elimiz Mahkum - Orhan
Kardeşim için Der'a - Ali
Elli Kelimelik Mektuplar - Celal Türkan
Seni Görüyorum
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Gözler o iki ismi aradı… Cenazeye katılmadılar
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!