Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:31

Kalpazan dizisinde Sinan karakterine hayat veren İlker Kızmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Sinan'ı İlker Kızmaz kim, kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

İLKER KIZMAZ KİMDİR?

9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu, o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynadı. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi.

2014-2015 yılları arasında TRT 1‘de yayımlanan Yedi Güzel Adam adlı dizide, "Kenan Hoca" rolü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Aynı yıl Kanal D'de yayımlanan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde "Halil" karakterini canlandırdı. 2016 yapımı, romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da "Barış" karakterini canlandırdı.

İLKER KIZMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aslı ile Kerem

Yeter Anne

Sırlar Dünyası

Cennet Mahallesi

Fırtınalı Aşk

Duvar - İsa

Aşk-ı Memnu - Nihat Önal

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan - Bülent

Sırat - Yusuf Sancaktar

Yol Ayrımı

Kurt Kanunu - Cevdet Enis

Açlığa Doymak - Tahsin

Benim Adım Gültepe - Halil

Yedi Güzel Adam - Kenan Hoca

Tatlı İntikam - Barış Demir

Sevda Kuşun Kanadında - Tarık

Umuda Kelepçe Vurulmaz - Emir Urgaz

Payitaht Abdülhamid - Şehzade Mehmet Selim

Ya İstiklal Ya Ölüm - Mustafa Kemal Atatürk

Uyanış: Büyük Selçuklu - Arslantaş

Yalancılar ve Mumları - Hasan Sunar

Hayatımın Şansı - Alpay Tetik

Teşkilat - Gökhan Kargı / Horus

Arak/Kara - Baykal Tekin

Kalpazan - Sinan

İLKER KIZMAZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Nefes: Vatan Sağolsun - İlker Çavuş

Bilinmeyen Yaşın Yorgunu - Cengiz

Çanakkale 1915 - Yarbay Mustafa Kemal

Cennetten Kovulmak

Açlığa Doymak - Tahsin

Mahmut ile Meryem - Süleyman Paşa

Kaçma Birader - İlker

Saruhan Defterdar Kâtibi - İşkodralı Sarı Selim

Elimiz Mahkum - Orhan

Kardeşim için Der'a - Ali

Elli Kelimelik Mektuplar - Celal Türkan

Seni Görüyorum