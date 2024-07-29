Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan müjdeli haber: 'Mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:51

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:23

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.

Öte yandan birkaç gün önce Kadir Doğulu'nun eşinin paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyada gündem olmuştu.

Neslihan Atagül'ün "2-B sınıfından Neslihan arkadaşımız motor becerilerini geliştiriyor" notuyla paylaştığı kareye eşi Kadir Doğulu kayıtsız kalamamıştı.



Doğulu, eşinin fotoğrafına "Merhaba 2-B'den Neslihan, ben 4-D'den Kadiy, senden hoşlanıyorum, benimle çıkar mısın? Evet mi, hayır mı?" yorumunu yapmıştı.