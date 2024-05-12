Kamyonda yolculuk yapıyordu: Bukalemun, doğal yaşam alanına gönderildi

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:44

DKMP'den alınan bilgilere göre; Erzurum Sebze Meyve Hali'nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun buldu.

Esnafın, durumu, DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı birime bildirmesi üzerine olay yerine ekip yönlendirildi. Ekiplerin özel veteriner kliniğine getirdiği Akdeniz bukalemunu için bir yaşam ortamı oluşturuldu.

Klinikte bakımı yapılan ve beslenen bukalemun, Erzurum'un iklim koşullarında yaşamını sürdürme olanağı bulunmadığı için hazırlanan özel kutuyla tekrar 1200 kilometrelik aynı yolu katetti.

Türkiye'de daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanan bukalemun, Antalya'ya ulaştıktan sonra da muayeneden geçirildi. Kontroller sonrası herhangi bir problem tespit edilmeyen bukalemun, doğal yaşam alanına bırakıldı.