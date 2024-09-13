Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:53

Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman yurttaş ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, Kandil ne demek? Mevlid Kandili ne demek? Mevlid Kandili ne zaman?

KANDİL NE DEMEK?

Kandil, Türkçe’de “ışıklandırılmış fener” anlamına gelen bir kelimedir. Madde ve eşya olarak kandil, içinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı anlamı taşır. Kandilin dini anlamı ise Müslümanlar tarafından mübarek ve kutsal sayılan, ibadet edilen özel gecelerdir.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.

14 EYLÜL NE KANDİLİ?

İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek.