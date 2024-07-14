Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:45

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:45

Kanser tedavisi gördüğü için uzun zamandır kameralardan uzak duran Prenses Kate Middleton, ilk kez haziran ayında 'Trooping the Colour' adlı askeri törende halkın karşısına çıkmıştı. Ardından yeniden sessizliğe bürünen Prenses'in bugün Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılarak kupa sunumu yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

ERKEKLER FİNALİNE KATILACAK

Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, 42 yaşındaki Middleton'ın Wimbledon erkekler finaline katılarak, kazananın kupasını takdim edeceği belirtildi.

Galler Prensesi Kate, Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'a ev sahipliği yapan All England Kulübü ile Kroket Kulübü'nün patronu ünvanını elinde bulunduruyor.

Büyük bir tenis hayranı olan Prenses, birçok kez Wimbledon'a katıldı. Kate Middleton, Prens William ile evlendiğinden beri geleneksel olarak All England ve Kroket Kulübü'nün patronu rolüyle kazanana ödülünü veriyor.



GEÇEN YIL CARLOS ALCARAZ'A KUPA VERMİŞTİ

Prenses Kate'in bugün Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanacak tek erkekler finaline katılarak kazanana kupayı takdim edecek. Prenses, geçen yıl finalde Novak Djokovic'i mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz'a kupasını vermişti.

Wimbledon Tenis Turnuvası, kanserle mücadele esnasında Kate Middleton'ın bu yıl ikinci kez kamuoyuna çıkışı olacak. Prenses, geçen ay geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez halkın karşısına çıkmıştı.

