Kanser tedavisinde bilimsel devrim: Ölüm riskini yüzde 37 azaltıyor

Express'in haberine göre kanser tedavisi sonrası iyileşme süreci artık sadece ilaçlara bağlı değil. Kanada merkezli uluslararası bir araştırma, egzersizin kanserin tekrarlamasını önlemede en az ilaçlar kadar etkili, hatta daha güçlü olabileceğini gösterdi. Sekiz yıl süren araştırma, yapılandırılmış bir fiziksel aktivite programının kolon kanseri hastalarında ölüm riskini ciddi oranda azalttığını ortaya koydu.





EGZERSİZ KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇIYOR

Queen’s Üniversitesi'nden Dr. Christopher Booth’un liderliğini yaptığı araştırmada, kolon kanseri tedavisi gören 889 hasta takip edildi. Hastaların yarısı özel bir egzersiz programına dahil edilirken, diğer yarısına yalnızca genel sağlık ve beslenme bilgileri verildi.

Program kapsamında, hastalar ilk altı ay boyunca iki haftada bir kişisel antrenör desteği aldı; sonraki 2,5 yıl boyunca ise ayda bir görüşmelerle takip edildi. Hedef, haftalık 10 MET-saatlik fiziksel aktiviteydi. Bu da haftada 3-4 kez 45 dakikalık tempolu yürüyüşe eşdeğerdi.

Sonuçlar, egzersiz grubunun diğer gruba kıyasla %37 daha az ölüm riski taşıdığını gösterdi. Bu oran, pek çok onkolojik ilaçtan daha yüksek bir tedavi başarısı anlamına geliyor.

ETKİ SADECE KOLON KANSERİYLE SINIRLI DEĞİL

Çalışmada egzersiz yapılan grubun genel sağlık durumunun iyileştiği, VO2 max değerlerinde ve yürüme mesafelerinde artış görüldüğü bildirildi. Ayrıca, meme ve prostat kanseri gibi ikinci primer kanserlerde de egzersiz grubunda daha düşük oranlar gözlemlendi.

Örneğin, egzersiz grubunda yalnızca iki kadında yeni meme kanseri tanısı konurken, diğer grupta bu sayı 14’tü. Araştırmacılar bunun rastlantı olmayabileceğini ve egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirerek tümör oluşumunu baskılayabileceğini belirtti.

BİLİM NE DİYOR?

ASCO (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği) baş tıbbi yetkilisi Dr. Julie Gralow, bulguların “ilaç kadar güçlü ve daha az yan etkili” olduğunu vurguladı. “Hatta bazı ilaçlardan daha iyi sonuçlar elde edildi. Bu, egzersizi sadece destekleyici değil, doğrudan tedavi edici bir unsur haline getiriyor,” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı adına konuşan Lisa Nandy ise, “Bu çalışma egzersizin hem önleyici hem de tedavi edici gücünü gösteriyor. Egzersizi sağlık sisteminin merkezine yerleştirmeliyiz,” açıklamasında bulundu.



