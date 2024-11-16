Kanseri yenen Boğaç Aksoy oyunculuğa geri dönüyor
Kanseri yenerek sağlığına kavuşan Boğaç Aksoy, uzun bir aranın ardından Bir Yemin Ettim dizisiyle ekranlara dönüyor.
Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Boğaç Aksoy, 3 yıl önce lenfoma kanserine yakalanarak dizi setlerinden uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu, tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşarak oyunculuğa geri dönme kararı aldı.
Tedavi sürecinde doktorunun tavsiyesiyle Fethiye'ye yerleşen ve burada kaptanlık diploması dahi alan Aksoy, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Şimdi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Yemin Ettim dizisinin kadrosuna dahil olan Aksoy, 18 Kasım itibarıyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.
Etiketler: #Arka Sokaklar #Boğaç Aksoy #Ünlü oyuncu
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