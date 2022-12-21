Operasyon geçirdi: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:49

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçen cuma günü kulağından operasyon geçirdiğini açıkladı.

Akın, kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ŞÜPHELİ DOKU"

79 yaşındaki usta oyuncu, "Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filiz Akın, dört ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncununi tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.