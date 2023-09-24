'Kanun Hükmü' belgeselinin görüntü yönetmeni İlker Berke yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 23:22

Güncelleme: 24.09.2023 - 23:23

Çok sayıda dizi, film ve reklamın hörüntü yönetmenliğini yapan görüntü yönetmeni İlker Berke'den acı haber geldi.

Altın Portakal'ın sansür uyguladığı 'Kanun Hükmü' belgeselinin de görüntü yönetmeni olan Berke, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, X hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim."

İLKER BERKE KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı.

Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı.

"Yeşil Işık", "Dava", "Fotoğraf", "Ferhunde Hanımlar", "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında.