Rapçi Kanye West, Türk takipçilerinin yorumlarını Instagram hesabından paylaştı
Her hareketiyle konuşulan ve son olarak Kim Kardashian ile boşanacaklarını duyuran Kanye West, bu sefer de Türk takipçilerinin yorumlarını paylaşarak gündeme geldi. Ünlü rapçi, yorumları paylaşırken "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" diye sordu. Kanye West'in bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.
Adını ‘Ye’ olarak değiştiren ve kısa süre önce Kim
Kardashian ile boşanacaklarını resmen açıklayan Kanye West, dört çocuğu için
büyük bir mücadele içinde. Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını,
onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına, Kanye
West tepki gösterdi.
44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi. Yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.
"KIZIMI KAÇIRDIN"
Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek
başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini
vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye
konuştu.
TÜRK TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINI PAYLAŞTI
West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk
takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rapçinin birçok Türk takipçisi,
paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk
tartışması hakkında görüş belirtti.
Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması
gerektiğini savundu.
Paylaşımın altındaki tartışmalar sürerken, ünlü rapçi, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" açıklamasıyla Türk takipçilerinin yorumlarının fotoğraflarını paylaştı. West’in bu hareketi, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu.
İşte ünlü rapçinin paylaştığı ve paylaşıma gelen o yorumlar...
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