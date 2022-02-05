Rapçi Kanye West, Türk takipçilerinin yorumlarını Instagram hesabından paylaştı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 22:53

Adını ‘Ye’ olarak değiştiren ve kısa süre önce Kim Kardashian ile boşanacaklarını resmen açıklayan Kanye West, dört çocuğu için büyük bir mücadele içinde. Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına, Kanye West tepki gösterdi.

44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi. Yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.

"KIZIMI KAÇIRDIN"

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINI PAYLAŞTI

West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rapçinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti.

Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

Paylaşımın altındaki tartışmalar sürerken, ünlü rapçi, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" açıklamasıyla Türk takipçilerinin yorumlarının fotoğraflarını paylaştı. West’in bu hareketi, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu.