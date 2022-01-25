25 Ocak 2022 Salı, 17:50

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Yurdun dört bir yanı beyaza bürünürken hayatı olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Kar yağışına zaman zaman çok şiddetli gök gürültüleri eşlik ediyor. Kar yağarken şimşek çakmasına alışık olmayan yurttaşlar için yaşanan bu hava olayı da merak konusu oluyor. Peki kar yağarken neden gök gürler?

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan atmosfer üzerindeki soğuk havanın hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

Her kar yağışında gökgürültüsü oluşmayacağını belirten uzmanlar ise genellikle bu hava olayının denize kıyısı olan bölgelerde yaşandığını belirtiyor.