'Karabasan, uykuda solunum yetmezliğinden olabilir'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:00

Halk arasında 'karabasan' olarak bilinen 'uyku apnesinden' çoğu kişi muzdarip.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, uykuda solunum bozukluğu yaşayanların, özellikle obez olguların tedavi olmamaları durumunda gündüz saatlerinde de solunum yetmezliği gelişebileceğini söyledi.

Bodur, yaş ilerledikçe veya obezite nedeniyle boyun bölgesinde uyku sırasında solunum yolunda hacim azalması meydana geldiğini ifade ederek, “Sonuç olarak solunum yavaşlaması ya da apne dediğimiz solunum durması meydana gelebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda gece boyunca uyku yetmezliğine bağlı olarak kandaki oksijen seviyesinin azalması, buna bağlı olarak bir takım metabolik ve dolaşım ile ilgili hastalıklar ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

‘UYUMA POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ’

Uykuda solunum bozuklukları sıkıntısının en sık sırt üstü pozisyonlarda meydana geldiğine işaret eden Bodur, şöyle konuştu:

“Dilin pozisyonu uykuda geriye doğru yer değiştirince solunum yolunda daralma veya tıkanma meydana gelebilmektedir. Hastalarımıza önlem amaçlı pozisyon eğitimleri vermekteyiz. Obez olan vatandaşlarımız tedavi edilmezse solunum sıkıntısı zamanla gündüz de olur.

Gündüz de bu hasta uyuklamakta ve morbid obezite meydana gelebilmekte, şeker hastalığı ve dolaşım bozuklukları da giderek şiddetlenmektedir. Biz uyku apnesi olan hastalarımıza tanı sonrası endikasyon halinde uygun bir solunum destek cihazını veriyoruz. 2022 Ekim ayından beri hasta almaya başladık. Diğer bölgelerden de uyku merkezi talebi nedeniyle hastalar da geliyor. Buraya Ege Bölgesi’nden de gelen hastalarımız oldu."

‘UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİSİ OLABİLİR’

Uykuda solunum sorununun tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Bodur, halk arasında ‘Karabasan çökmesi’ olarak bilinen durumun da uykuda solunum yetmezliğine bağlı olabileceğini dile getirerek, şunları söyledi: