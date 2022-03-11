Karda ve buzda düşmeden yürümenin sırrı 'penguen'de saklı

11 Mart 2022 Cuma, 14:41

Karda ve buzda düşmemenin yolları, özellikleri kış aylarında 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. İstanbul, 1987 yılından beri mart ayında en yoğun kar yağışını alıyor. Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası yurt genelinde etkili olurken, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle don meydana geliyor. Buz tutan zeminde yürümeye çalışan yurttaşlar, zaman zaman düşerek kaza geçiriyor. Bazı basit teknikleri uygulayarak buzlu ve karlı yollarda düşmeden yürümek mümkün.

BUZDA VE KARDA DÜŞMEDEN NASIL YÜRÜNÜR?

Dondurucu yağmur, buzlu yüzeyler ve kar yığınları yayalar için tehlike oluşturabileceğini, yürürken kayma ve düşme, çok sayıda yaralanmaya neden olabileceğini belirten Op. Dr. Aybars Tekcan, basit önlemlerle kışın açık havada yürümeyi daha güvenli hale getirilebileceğine dikkati çekti.

UYGUN AYAKKABIYLA KÜÇÜK ADIMLAR

1) Buzlu ve karlı uygun ayakkabı giyin. Uygun ayakkabılar, tüm ayağın zemine oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çıkıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır ayakkabılardan kaçının.

2) Kar veya buzda yürürken küçük adımlarla yürüyün. Hafif derecede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık merkezini hafif öne alınmasını sağlayacak.

3) Merdivenden inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuzdan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere bastığınızdan emin olun.

ELLERİNİZİ CEBİNİZE SOKMAYIN

4) Buzlu ve karlı yollarda yürürken ellerinizi cepten çıkarın, düşmeye hazırlıklı olun. Eğer düşerseniz, uyluk, kalça ve omuzunuza sıralı temaslarla düşün. Kendinizi desteklemek için uzanmış kolları kullanmaktan kaçının.

Dizlerinizi biraz bükülü tutun. Bu, ağırlık merkezinizi yerden daha düşük tutacak ve bu da vücudu daha da dengeli olmasını sağlar.

5) Görmek ve görülmek için aksesuar kullanın. Karın yansıtıcı ışığında görebilmeniz için güneş gözlüğü takın. Ayrıca, sürücülerin sizi kolayca görebilmesi için parlak bir palto veya eşarp kullanın.

6) Çevreyi duyabildiğinizden emin olun. Çevreyi görmek önemli olmakla birlikte, yaklaşan trafiği ve diğer sesleri duyabildiğinizden de emin olmak istersiniz. Yaklaşmakta olan trafiği veya kar temizleme ekipmanını duymanızı engelleyebilecek müzik dinlemekten veya sohbet etmekten kaçının.

ZEMİNE VE ÇATILARA DİKKAT EDİN

7) Islak kaldırım (siyah buz) olarak görünebilecek ince buz tabakaları için dikkatli olun. Genellikle sabahları, gölgeli noktalarda veya gün boyunca güneşin parladığı alanda eriyen kar gece donarak buz haline gelebilir.

8) Bir binaya girerken dikkatli olun. Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde, binaya girerken yere baktığınızdan emin olun. Zemin, erimiş kar ve buz ile kaygan olabilir. Ayakkabılarınızdaki karı temizleyerek bina içine girin. Bina içindeki pürüzsüz zemin kaymanıza neden olabilir.

9) Aceleniz varsa kısa yollar iyi bir fikirdir ancak yerde kar ve buz varsa kötü bir fikir olabilir. Bu kestirme yollar daha az kullanıldığından kar ve buz temizlenmesi genellikle yapılmamaktadır. Bu durum sizi tehlikeye atabilir.

10) Yürüdüğünüz yerin yukarısına bakın. Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çatı ya da tentelerde eriyen kar veya buz aşağıya düşerek yaralanmalara neden olabilir.

KARDA VE BUZDA PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN

Karda kaymamak için ayakların yere sağlam bastığından emin olun ve normalden daha yavaş yürüyün.

Yürürken 'penguen' tarzı minik adımlar ve sağa sola denge kurun, dizleri hafifçe kırarak dengeyi başka bir şekilde de sağlamak yürümeyi kolaylaştırır. Eller cepte olmamalı, mutlaka iki yanda kol desteği ile denge sağlanmalı.

Çünkü düşme anında ellerin cepte olması, kafa travması riskine yol açar ve kişi, el desteğiyle vücudunu koruma refleksi gösteremez. Özellikle ileri yaştaki kişilerde, karda düşmelere bağlı olarak kırık riskleri, gençlere göre yüksek.

Basit bir düşme bile kırık tehlikesine yol açtığından, ileri yaşta olan kişiler mecbur kalmadıkça karlı havalarda dışarı çıkmamalı.

MERDİVENLERDE VE ÜST GEÇİTLERDE KONTROLLÜ YÜRÜYÜN

Karda düşmeyi azaltmanın en önemli yollarından biri de zemine dikkat ederek yürümek. Kar yağarken ya da don olayları sonrası buzlanmanın ortaya çıktığı yerlere aniden sakatlanmamak için zeminin kontrol edin.

Özellikle mermer ve granit zeminler kar yağdığında çok daha kaygan bir hale gelir. Üst geçitler ve merdivenler de kayma ve düşme riskinin en yüksek olduğu yerler.

Bu nedenle karlı havalarda üst geçit veya merdivenleri kullanırken; mutlaka tırabzanlardan destek alın, adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atın. Yürüdüğünüz yerde eğer korkuluk varsa ona tutunun, ya da bir yerden destek alın.

BUZDA DÜŞÜNCE NE YAPILMALI?

Kontrolsüzce ayağa kalkmaya çalışmayın. Yardım bekleyin, kol ve bacaklarınızı hareket ettirmeyi deneyin. Eğer vücudun üst kısmı yaralanmışsa, yavaşça yerden kalkın. Çok acı hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Bacak, kalça, diz gibi bölgelerde bir yaralanma söz konusu ise kesinlikle ayağa kalkmaya çalışmayın, sağlık ekiplerinden yardım isteyin. Özellikle bacak kırığı söz konusu ise üzerine basmamaya dikkat edin.

Düşme veya çarpma sonrasında hareketle artan ağrı, şekil bozukluğu, ödem ve kanama nedeniyle şişkinlik ve morarma olması halinde kırıktan şüphelenin.