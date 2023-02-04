'Kardan gelin'e 350 gram altın taktılar

Muş’ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, kardan adam yerine 'kardan gelin' yaptı. 'Kardan gelin'e değeri yaklaşık 400 bin lira olan 350 gram altın takan kuyumcular, fotoğraf çektirdi.

DHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 07:00
'Kardan gelin'e 350 gram altın taktılar
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Muş'ta etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, eğlence aracı da oluyor.

Belediye ekipleri, kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşan karları temizlemek için uğraşırken, belediye ek hizmet binası altında iş yerleri bulunan kuyumcu esnafı da kardan adam yerine 'kardan gelin' yaptı.

DEĞERİ YAKLAŞIK 400 BİN LİRA...

'Kardan gelin', bölgede ilgi odağı oldu. Kuyumcu Ekrem Akdaş, ‘kardan gelin’i altın kolye ve bilezikler ile süsledi.

Değeri yaklaşık 400 bin lira olan 350 gram altın takılan 'kardan gelin'i görenler ve esnaf fotoğraf çektirdi. 

Saim Deniz, “Kuyumcu esnafımız, karı eğlenceye dönüştürerek 'kardan gelin' yapmış. 'Kardan gelin'e 300 gramdan fazla altın takmış. Resmen kar yağışını eğlenceye dönüştürmüşler. 'Kardan gelin' çok güzel olmuş. Kar geç geldi ama eğlenceli geldi" dedi. 


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