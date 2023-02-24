Kardeşlerimizin kırgın ruhuna dokunmak - Dr. Cüneyt ALTUNAY
Çok büyük çok acı bir felaket yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağolsun. İkinci, üçüncü günde ilk temasın başarılamadığı karanlık caddeler, sokaklar, enkazlar yüreğimizde hiçbir zaman onarılmayacak ve unutulmayacak izler bırakacak. Her biri kendi içinde kocaman bir değer olan yaşamlar artık sayılarla ifade ediliyor.
Bu süreçte en büyük destek bölgede kalmak dışında şansı olmayanlar için “altyapılı barınma” olanaklarının sağlanması ve “üst düzeyde sağlık” hizmetinin verilmesidir. Bu dönemde tüm depremzedelere acil şifalar, sorunların çözülmesi, dayanma gücü diliyorum.
Sonrasında belli bir süre hiçbir yapılaşma başlatılmadan bilimsel aklın yol göstericiliğinde bütünsel projeler ile binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği kutsal topraklarımızı demografik, mimari ve kültürel yapısını koruyarak, yeraltında gömülü tarihi de açığa çıkararak geleceğin altyapısı ile yeniden inşa etmek bu toprakların evlatlarının ve sevdalılarının yegâne ve koşulsuz amacı olmalıdır.
Yurtdışı, yurtiçi emekçisinden sermaye sahiplerine, akademisyeninden esnafına bu hedefe koşulmalıdır. Sadece bu aslına uygun yeniden doğuş ve yaratılan akıllı şehir geçmiş medeniyetlerin ve yerin altında yardım elini uzatmakta geciktiğimiz dostlarımızın, kardeşlerimizin kırgın ruhlarına dokunmamızı sağlar.
DR. CÜNEYT ALTUNAY
KADİM ANTAKYA DOSTLARI PLATFORMU ÜYESİ
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