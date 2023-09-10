Kardeşlerim Doruk öldü mü? Kardeşlerim dizisinden Onur Seyit Yaran ayrıldı mı?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:02

Kardeşlerim dizisi 9 Eylül tarihinde 4. sezonu ile birlikte tekrardan ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonu ile birlikte Doruk karakterinin akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki Kardeşlerim Doruk öldü mü? Onur Seyit Yaran diziden ayrıldı mı?

KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim dizisinin sezon finalinde Onur Seyit Taran'ın canlandırdığı Douk karakteri telefon ile konuşurken trafik kazası geçirmişti. Birçok izleeyici Doruk karakterinin ölüp ölmediğini merak etmeye başladı. Son ortaya çıkan görsellerde Doruk karakterinin mezarı görülüyor. Doruk karakterinin mezarının görülmesinden sonra durum netlik kazandı.

ONUR SEYİT YARAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile birlikte diziden ayrıldığını duyurdu. Paylaşımda şunları söyledi:

"Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler.

Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu heryerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima."

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Bu olaydan sonra 4 kardeş birbirlerine artık sıkı sıkıya bağlanmak zorunda kalmıştır. Bu olaydan sonra yaşananlara sebep olan Akif Atakul, sahip olduğu kolejin kapılarını çocuklara açmıştır. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.



KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinin kadrosu hem genç hem de tecrübeli oyunculardan yer alıyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç ve Kaan Çakır gibi tecrübeli isimlerin yanında Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta, Berk Ali Çatal, Nazlı Çetin, Ecem Sena Bayır, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir gibi genç oyuncular yer alıyor.