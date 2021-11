Leonardo DiCaprio, tarikat lideri Jim Jones’u canlandıracak

09 Kasım 2021 Salı, 11:02

Adam McKay imzalı Don’t Look Up ile 24 Aralık’ta izleyici karşısına yeniden çıkmaya hazırlanan Leonardo dünya tarihinde en büyük toplu intihar eyleminin sorumlusu olarak bilinen tarikat lideri Jim Jones’u oynamaya hazırlanıyor.

DiCaprio, MGM ile Jim Jones’a odaklanacak filmin başrolünü canlandırmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelmek üzere.

FilmLoverss'ta yer alan habere göre; Martin Scorsese’nin 2022 yılında izleyiciyle buluşacak filmi The Killers of the Flower Moon’da Robert De Niro ile birlikte yer alan oyuncu, bir anlaşmaya varıldığı takdirde aynı zamanda filmin yapımcıları arasında yer alacak.

18 Kasım 1978 tarihinde yaşanan, 900’den fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan Jonestown Katliamı’nın sorumlusu Jim Jones, Peoples Temple tarikatını 1955 yılında kurdu. Leonardo DiCaprio ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması hâlinde oyuncu filmin hem başrolünü üstlenecek hem de Jennifer Davisson’la birlikte yapımcıları arasında bulunacak.

Senaryosunu Venom (2018)’un senaristlerinden Scott Rosenberg’ün kaleme aldığı film, 1955 yılında Indianapolis’te Peoples Temple (Halklar Tapınağı) tarikatını kuran Jim Jones’a odaklanacak. Jones, Hristiyan sosyalizmi anlayışını yaymayı amaçlayan topluluğun temellerini attıktan sonra 1970’li yıllarda geleneksel Hristiyanlığı reddederek kendisini Tanrı olarak ilan ettikten sonra 1974 yılında Guyana’da “devlet baskısından uzakta sosyalist bir cennet” sözleriyle tanımladığı Jonestown’ı kurdu.

İnsan haklarının ihlâl edildiği söylentileri üzerine devlet 1978 yılında bölgeye gitmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Leo Ryan’ı görevlendirdi. Dört kişiyle birlikte bölgeye giden Ryan sonuç olarak Jones’un takipçileri tarafından öldürüldü. Daha sonra Jones, bütün takipçilerinin yaşamını yitirmesine sebep olan bir toplu katliam düzenledi. Bu toplu katliamda 304’ü çocuktan oluşan 918 tarikat üyesi, siyanür içerek yaşamına son verdi.