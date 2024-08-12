'Katılımcılara 35 bin TL ödül...' Astrologların güvenilirliği test edildi!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:46

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:46

ABD’de bulunan New York Üniversitesi’nde matematik doktorası bitiren özerk araştırmacı Spencer Greenberg, Clearer Thinking adlı web sitesinde yayımladığı son çalışmada astrologlar ve güvenilirlikleri üzerine bilimsel bir araştırma gerçekleştirdi.

Çalışmanın detaylarını sosyal medya platformu X’te paylaşan Greenberg, yüksek ilgi gördü.

ÇALIŞMANIN HİPOTEZİ

Greenberg, astrolojik haritaların astrologlara insanlar hakkında şansın ötesinde bir içgörü sağlayıp sağlamadığını anlamak için bir test tasarladı.

Greenberg, çalışmanın hipotezini şöyle açıkladı:

"Bir doğum haritasının, kişinin karakteri veya yaşamı hakkında gerçekten bilgiler içerdiği doğru var sayalım. Bu durumda astrologların, haritalar sayesinde en azından şanstan daha yüksek bir oranda doğru tahminlerde bulunması gerekiyor.

Eğer şansın haricinde bir etki varsa bu astrolojinin gerçekten işe yaradığına dair önemli bir kanıt sağlar. Şans faktörü, soruların yüzde 20’sinin doğru cevaplanması ile belirlendi.

Eğer astrologlar, soruların yüzde 33'ünü doğru cevaplasaydı, bu astrolojinin işe yaradığına dair çok güçlü bir kanıt sunardı.

Çalışmaya olan ilgiyi ve katılımı artırmak için en az 11 doğru yapan ilk astroloğa 1.000 dolar (33 bin 543 TL) ödül teklif edildi."

HAZIRLANAN TEST NELERİ İÇERİYOR?

Astrologlar için hazırlanan test, 12 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor. Gerçek bir kişinin hayatı hakkında 50’den fazla bilgi veriliyor ve astrologlara bu kişinin astrolojik haritasını tahmin etmeleri isteniyor.

Verilen bilgiler ve sorulan sorular, astrologların yardımıyla hazırlanan ve astrologların görüşmelerinde sorduğu sorular arasından seçildi.

Teste katılan 328 kişiden 152’si kendini astrolog olarak tanımlıyordu.

ÇALIŞMANIN SONUCU NE OLDU?

İlk aşamada, yalnızca rastgele tahmin yapacağını söyleyen deneyimsiz kişilere sorular soruldu ve rastgele doğru cevaplama oranı yüzde 20 (12 soruda 2.4 doğru) olarak belirlendi.

Ardından, 152 astrolog teste tabi tutuldu. Astrologlar, büyük ölçüde bu görevi şansın çok üzerinde bir doğrulukla yapabileceklerini düşünüyordu. Ancak, 12 soruda ortalama 2,49 doğru cevap verdiler.

Cevaplarına duydukları yüksek güvene rağmen, astrologlar tecrübesiz rastgele insanlardan daha iyi bir performans göstermedi.

Yani, hepsi rastgele tahmin ediyor olsaydı da sonuç benzer çıkacaktı. Ortalama olarak doğru eşleştirilen harita sayısı da rastgele tahminden istatistiksel olarak çok farklı değildi.

BİR TANESİ BİLE 12 SORUDAN 5’İNİ BİLEMEDİ

Tek bir astrolog bile 12 soruda 5'ten fazla doğru tahmin yapamadı.

Astroloji alanında daha fazla deneyimin testte daha iyi performansla bir ilişkisi bulunamadı ve en yüksek deneyime sahip olanlar, diğerlerinden daha iyi performans göstermedi.

Eğer astrologlar, şanstan biraz daha iyi bir performans gösterseydi, yani soruların en az yüzde 22'sini doğru cevaplasaydı bu çalışma, astrolojinin işe yaradığını kanıtlayabilirdi.

Ancak, ortaya çıktığı üzere, çalışmadaki astrologlar, şansa bağlı tahminde bulunanlardan farksız bir performans sergiledi.

Araştırmaya göre astrologlar birbirleriyle aynı fikirde değildi. Astrologların 12 soruda verdiği cevaplar oran olarak aşağıdaki tabloda gösterildi. Doğru cevaplar mavi barlarda belirtildi.

ÇALIŞMANIN SINIRLARI VE GÜÇLÜKLERİ NELER OLDU?

1. Becerinin Var Olma Olasılığı

Her ne kadar 152 astrologdan oluşan örneklem, bir astroloji becerisine dair bir kanıt gözlemlememiş olsa da bu durum yetenekli astrologların var olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

2. Yetersiz Bilgi

Astrologlara, çalışma deneklerini astrolojik haritalarıyla doğru bir şekilde eşleştirmeleri için doğru veya yeterli bilgi verilmemiş olabilir. Bunu çözmek için çalışma denekleri için soruları astrologların yardımıyla ”bir kişinin astrolojik haritasını tahmin etmek için hangi soruları soracaklarını sorarak” formüle edildi.

3. Birbirine Çok Benzeyen Haritalar

Belki de gösterilen grafikler her turda birbirine çok benziyordu, yani, belki de tuzak grafikler doğru cevaba çok benziyordu. Bunun önlenmesi için, deneklerin doğum tarihleri arasında en az 21 gün boşluk bırakıldı.

4. Katılımcıların Becerilerinin Yetersizliği

Çalışmaya katılan astrologların vasıfsız olması da mümkündü. Bunu azaltmak için, çalışma başladığında düzinelerce tanınmış ve etkili astroloğa ulaşıldı ve teste katılmaya davet edildiler.

5. Tek Bir Çalışmanın Sınırlamaları

Her zaman olduğu gibi, hiçbir çalışma kesin değildir. Çalışma, astroloji hakkında adil bir test yapma amacıyla tasarlandı ve astroloji, geçerliyse kabul edilecek ve geçersizse reddedilecek şekilde tasarlandı.