Tarkan duyurdu: Yeni albüm geliyor

Sanatçı Tarkan, son paylaşımında yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:12
Tarkan duyurdu: Yeni albüm geliyor
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Sanatçı Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem oldu.

Son olarak  Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan yeni albüm açıklaması geldi.

Stüdyoda çalışırken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Tarkan, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."


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