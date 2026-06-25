Kazım Koyuncu ölümünün 21’inci yılında da unutulmadı

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, aktivist Kazım Koyuncu için ölümünün 21’inci yılında Fındıklı ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında adının verildiği Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’nde Kazım Koyuncu Stüdyosu’nun kuruluş bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Hayati Aykut Parkı’nda düzenlenen “Kazım’ı Anlamak” başlıklı söyleşi ise, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, TMMOB geçmiş dönem yöneticisi Cemalettin Küçük ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kazım Koyuncu’nun sanatı, yaşamı, doğa mücadelesi ve Karadeniz’e bıraktığı mirasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, Erhan Engin, Oğuzhan Kılıç, Ali Baran, Yusuf Aydın ve Niyazi Koyuncu’nun sahne aldığı konserlerle Kazım Koyuncu’nun eserleri seslendirildi. Etkinlik çok sayıda kişinin katıldığı horonla sona erdi.