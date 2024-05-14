Kellik tarihe karışıyor! Çığır açan tedavi kelliğin sonunu getirecek

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:04

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:04

Kellik insanların dış görünüşünü inanılmaz derecede değiştirirken, travmatik sonuçlara da neden olabilir. Stres ve hatta kumar da dahil olmak üzere bir dizi faktörün neden olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. Ancak, çığır açan tedavide erken yaşlarda kelliğin önüne geçilebileceği bulundu...

KAFA DERİSİNİ CANLANDIRIP SAÇLARI KORUYOR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (ya da daha yaygın bilinen adıyla MIT) araştırmacılar, potansiyel yeni bir tedavi geliştirmek için Brigham ve Kadın Hastanesi ve Harvard Tıp Okulu'ndaki uzmanlarla birlikte çalıştı. Saç dökülmesine neden olan ve 20'li yaşlarındaki insanlar ve hatta çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan insanı etkileyen bir otoimmün bozukluk olan alopesi Areata'nın ipucuna odaklanıyorlar.

Şu anda alopesi Areata'lı çoğu insanın saçlarını geri getirecek bir tedavisi yok. Çoğu hasta için mevcut olan tek tedavi (kafa derisine bağışıklık sistemini baskılayan steroidlerin enjeksiyonu) ağrılıdır ve hastalar genellikle bunu tolere edemezler. Ancak MIT ekibi yaptıkları çalışmalarda kafa derisine ağrısız bir şekilde uygulanabilen bir mikro iğneli yama geliştirdi. Orada, bölgedeki bağışıklık tepkisini yeniden dengelemeye yardımcı olan ve her şey yolunda giderse otoimmün saldırıyı durduracak ilaçları serbest bırakacak.

BİRÇOK HASTALIK İÇİN KULLANILACAK

Araştırmacılar, bu yeni stratejinin vitiligo, atopik dermatit ve sedef hastalığı gibi diğer otoimmün cilt hastalıklarını tedavi etmek için de uyarlanabileceğini söylüyor.