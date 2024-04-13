Merakla beklenen filmin çekimleri başladı: Başrolde yer alan isim Kerem Bürsin...
Kerem Bürsin'in başrolde yer aldığı Mavi Mağara filminin çekimleri başladı.
Prime Video, başrolünde Kerem Bürsin'in yer aldığı "Mavi Mağara" isimli romantik dram türündeki filmin çekimlerinin başladığını duyurdu. Senaryosunu Kerem Bürsin ve Osman Kaya'nın kaleme aldığı film, Prime Video'da gösterilecek.
Filmin hikayesi, deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem (Kerem Bürsin) ile ölmekte olan eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki dokunaklı bir aşk öyküsüne odaklanıyor. Cem, eşini kanserden kaybettikten sonra, ona bir gün gitmeyi söz verdiği "Mavi Mağara"ya doğru bir yolculuğa çıkar.
Cem'in bu yolculuğu, Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkarır ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.
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