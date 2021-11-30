Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı: Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

30 Kasım 2021 Salı, 16:04

Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve iş insanı Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan Yiğit Marcus Aral'ın, "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Kerem Kamışlı ile tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatı, müvekkilinin yurt dışında olduğunu, Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını ancak Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle öncelikle istinabe yoluyla dinlenilmesini istediklerini söyledi.

"'SENİ ÖLDÜRÜM' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.K., olayın gerçekleştiği restoranda şef olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı restorana geldi. 40 dakika sonra deniz yoluyla Yiğit Marcus Aral geldi. Onların masasına giderek oturdu. Tartışmaya başladılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm.' dedi. Daha sonra küfür ederek sandalyeyle beraber Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu." diye konuştu.

Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatının müvekkilinin istinabe yoluyla dinlenilmesi talebini reddetti.

Sanık Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Haziran'da Kerem Kamışlı'nın, katıldığı yarışmada Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'le Üsküdar'daki bir restoranda yemek yediği anlatılıyor.

Bu sırada Şahin'in eski sevgilisi olduğu belirtilen Yiğit Marcus Aral'ın ikilinin yanına giderek konuşmaya başladığı aktarılan iddianamede, bu konuşma sırasında sanık Yiğit Marcus Aral’ın, Kerem Kamışlı'yı tehdit ettiği ve oturduğu sandalyeyle denize ittiği kaydediliyor.

İddianamede, olay yeri inceleme raporuna göre, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin tabanıyla iskele bölümü arasında 3 metre 45 santim yükseklik olduğu ve herhangi tutulacak bir yerin bulunmadığı, bu nedenle alanın yüzme bilmeyen bir kişi için boğulma ihtimali taşıdığı vurgulanıyor.

Sanığın Kamışlı'yı boğulma tehlikesi olduğu halde Boğaz'ın derin ve akıntılı bir yerine atmasının "olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kaydedilen iddianamede, Kamışlı'nın denizden çıktığı esnada da olanları video ile kayda alan Aral'ın bunu basınla paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği aktarılıyor.

İddianamede bu kapsamda, sanık Aral'ın "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

